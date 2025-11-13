李義虎：論壇緊抓兩條主線　促兩岸文化交流

論壇組委會負責人、北京大學台灣研究院院長李義虎在閉幕式上發言（中評社 陳思遠攝） 中評社北京11月13日電（記者 陳思遠）11月12日，第十一屆中華文化論壇在北京舉辦。來自兩岸和香港的專家學者及青年圍繞兩岸融合發展、兩岸文化交流、紀念抗戰勝利和台灣光復80周年等議題進行討論並分享觀點。閉幕式上，論壇組委會負責人、北京大學台灣研究院院長李義虎表示，論壇的舉辦適逢三個重要時間節點，有助於深化兩岸和平發展、融合發展，增強台灣同胞的祖國認同感和中華文化自信，有助於拓展新時代兩岸交流合作的視野和格局，開辟對台工作的新境界。



李義虎表示，舉辦本屆論壇適逢三個重要時間節點：一是“十四五”規劃收官和“十五五”規劃即將開局。大陸經濟社會發展處於承前啟後、全面發力的關鍵時刻；二是今年是抗戰勝利和台灣光復80周年，兩岸各界舉辦了各種形式的紀念活動，大大弘揚了民族精神和抗戰精神；三是兩岸關係和島內政局都處於重要發展節點。大陸綜合實力和戰略信心倍增，牢牢掌握兩岸關係主導權；島內政治攻防有值得注意的新變化，政治語境和話語氛圍出現積極因素。在此背景下舉辦第十一屆中華文化論壇可謂恰逢其時，同時有不少需要探討和辨識的理論和現實課題。



李義虎強調，歷屆中華文化論壇都取得很大成功，多次入選兩岸關係年度十大新聞和國台辦年度重點交流項目，成為兩岸文化交流的重要品牌，在海峽兩岸、港澳地區和華人社會產生了廣泛影響。究其原因，乃在於始終緊緊抓住兩條主線，一條是“推動中華優秀傳統文化創造性轉化和創新性發展”，一條是“推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合”，將文化強國戰略和對台總體方略緊密結合，貫徹到每屆論壇的內容和環節上。今年論壇主題將習近平總書記提出的兩岸融合發展重要理念與兩岸文化交流的現實推進相結合，獲得兩岸和香港參會者的積極響應，共收到80餘篇論文。對論壇主題和分議題的研討，有助於深化兩岸和平發展、融合發展，增強台灣同胞的祖國認同感和中華文化自信，有助於拓展新時代兩岸交流合作的視野和格局，開辟對台工作的新境界。同時，中華文化論壇的持續舉辦對在兩岸關係發展中高舉中華文化旗幟，促進兩岸同胞心靈契合和兩岸融合發展具有重要的意義。

