第十一屆中華文化論壇在京舉行

第十一屆中華文化論壇開幕式現場（中評社 海涵攝） 中評社北京11月13日電（記者 海涵）第十一屆中華文化論壇11月12日在京舉行。會上，來自兩岸及港澳地區的近200位專家學者圍繞“兩岸融合發展與兩岸文化交流”主題分享觀點。



海峽兩岸關係協會副會長仇開明，台灣中華民族發展基金會董事長、原台灣海基會董事長林中森，中華全國台灣同胞聯誼會黨組書記紀斌，北京大學黨委書記何光彩出席開幕式並致辭。開幕式由北京大學台灣研究院院長李義虎主持。



仇開明代表海協會對論壇的召開表示祝賀。他指出，中華文化論壇始終致力於推動中華優秀傳統文化創造性轉化與創新性發展，堅定不移推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合，已成為推動兩岸文化交流、促進兩岸文旅融合發展的重要平台。仇開明表示，中華文明是世界上唯一綿延不斷且以國家形態發展至今的偉大文明。在世界百年變局加速演進的今天，中國成就舉世公認，中國道路舉世矚目，兩岸中國人更有底氣堅定文化自信，共同講好中華文化故事，不斷增強中華文化的凝聚力、影響力和感召力。



林中森表示，台灣自古歸屬中國，基於地緣、人緣等因素，兩岸關係古今人流、物流及文化交流均十分密切。目前台灣共約2350萬同胞，祖籍95%以上源自大陸，都是炎黃子孫，同屬中華民族共同體。兩岸和平融合發展最符合兩岸同胞最大利益，擴大及深化兩岸文化交流，恰能優勢互補，促成兩岸關係和平融合發展，兩岸中華文化交流融合實為聯結兩岸民心的重要精神紐帶。“九二共識”是兩岸和平融合發展基石。期盼兩岸炎黃子孫心靈契合，秉持民族大義，貫徹“九二共識”，共同發揮中華文化軟實力，促進兩岸優勢互補、和平融合發展，加速中華民族偉大復興，共同締造現代中華太平盛世。

