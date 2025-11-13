仇開明：我們更有底氣推動中華文化繁榮發展

海峽兩岸關係協會副會長仇開明（中評社 海涵攝） 中評社北京11月13日電（記者 海涵）海峽兩岸關係協會副會長仇開明11月12日出席第十一屆中華文化論壇開幕式，他在致辭中就兩岸同胞共同傳承中華文化分享了三點體會。仇開明表示，中共二十屆四中全會提出，要激發全民族文化創新創造活力，繁榮發展社會主義文化，對大力繁榮文化事業、加快發展文化產業作出重要部署。廣大台灣同胞珍愛中華文化，在共同弘揚繁榮中華優秀傳統文化的事業中，一定能夠大有可為。



第一，兩岸中國人有底氣堅定文化自信，共同講好中華文化故事。



仇開明指出，文化是一個國家、一個民族的靈魂，中華文化是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬。中華民族是世界上偉大的民族，在幾千年歷史長河中歷經磨難、頑強生存、綿延發展，創造了源遠流長、輝煌燦爛、舉世無雙的中華文明，成為世界上唯一綿延不斷、且以國家形態發展至今的偉大文明。我們堅定不移深化改革發展，推進強國建設，在激烈的國際競爭中贏得主動，創造了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡。中國成就舉世公認，中國道路舉世矚目。



“在世界百年變局加速演進的今天，兩岸中國人不忘慎終追遠，飲水思源。”仇開明注意到，此次論壇舉辦地門前有一座雕塑，雕塑正面有一個碩大的“源”字。“‘源’就是源泉、源頭，非常契合中華文化論壇的主題，顯示中國人生生不息、朝氣蓬勃、激揚奮進的源頭活水就是中華文化血脈。我們今天更有自信、更有底氣、也更加自覺地守護賡續中華文脈，共同講好中華文化故事，不斷增強中華文化的凝聚力、影響力和感召力。”



第二，兩岸中國人有豪情推進交流合作，共同弘揚繁榮中華文化。



仇開明表示，中華文化是兩岸同胞血脈相連的精神紐帶，也是兩岸同胞共同的精神財富，深厚的中華文化聯繫是兩岸關係發展的重要基礎。近年來，討論中華文化、欣賞中華文化、弘揚中華文化成為時尚、需要、潮流，以中華文化為主要元素的文化產品迎來集中爆發，中國人文化自豪感空前提升、文化創造力空前增強。無論是《黑神話悟空》《哪咤》《長安三萬里》還是泡泡瑪特的拉布布，無論是國潮國創頻繁出圈還是漢服唐裝蔚然成風，中華文化崛起、IP流行成為最具代表性的文化現象。