林中森出席中華文化論壇籲貫徹“九二共識”

台灣中華民族發展基金會董事長、原海基會董事長林中森（中評社 海涵攝） 中評社北京11月13日電（記者 海涵）台灣中華民族發展基金會董事長、原海基會董事長林中森11月12日在京出席第十一屆中華文化論壇。他在致辭中指出，“九二共識”是兩岸和平融合發展基石，期盼兩岸炎黃子孫心靈契合，秉持民族大義，貫徹“九二共識”，共同發揮中華文化軟實力，促進兩岸優勢互補、和平融合發展，加速中華民族偉大復興。



林中森表示，自炎黃人文初祖開創中華文化及中華文明以來，歷經5000多年傳承融合、發揚光大。雖經改朝換代、治亂更迭，但中華文化的底蘊、內涵、意境、倫理、大道、哲學依舊博大精深、璀璨古今、歷久彌堅，為中華大地開創文明盛世，造福天下蒼生。



林中森指出，台灣自古歸屬於中國，兩岸地理位置緊鄰。基於地緣、人緣等因素，兩岸關係古今人流、物流及文化交流均十分密切。目前台灣共約2350萬同胞，祖籍95%以上源自大陸，都是炎黃子孫，同屬中華民族共同體。



林中森強調，兩岸和平融合發展最符合兩岸同胞最大利益，擴大及深化兩岸文化交流，恰能優勢互補，促成兩岸關係和平融合發展，兩岸中華文化交流融合實為聯結兩岸民心的重要精神紐帶。



林中森特別談到，大陸9月3日在北京舉行盛大閱兵，廣邀外國元首及海內外嘉賓觀禮，並向全球實況轉播，展現各軍種高昂士氣，先進國防科技裝備及尖端軍備武器等國防實力，震懾全球，加上民生先進科技及經貿文化等軟硬實力，充分顯示大陸綜合國力卓越，贏得全球尊崇，國家對外底氣及民族自信十足。

