紀斌：面對複雜局勢　更要高擎中華文化火炬

中華全國台灣同胞聯誼會黨組書記紀斌（中評社 海涵攝） 中評社北京11月13日電（記者 海涵）中華全國台灣同胞聯誼會黨組書記紀斌11月12日在第十一屆中華文化論壇上致辭時表示，面對當前複雜嚴峻的台海形勢，我們更要高擎中華文化的火炬，照亮前行道路，凝聚奮進力量。要站穩中華文化立場，堅定守護中華民族共同家園和文化根脈；堅定中華文化自信，把中華民族的命運牢牢掌握在兩岸中國人自己手中；擔當薪火相傳使命，築牢中華民族共同精神家園。



紀斌說，今年是值得兩岸同胞銘記的一個重要年份。就在不久前，10月23日，中國共產黨二十屆四中全會勝利閉幕，審議通過了關於制定“十五五”規劃的建議，明確了在新征程上推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一的目標任務。在未來五年，這必將為廣大台灣同胞提供更多發展機遇，為兩岸共同傳承弘揚中華文化創造更好條件，鼓舞全體中華兒女攜手推進中國式現代化建設。隨即，我們迎來了十四屆全國人大常委會作出決定，以法律形式將10月25日設立為台灣光復紀念日。我們舉辦了多種形式的慶祝和紀念活動，各界台胞踴躍參與，引發兩岸熱烈反響。這必將引領兩岸同胞傳承、弘揚愛國主義傳統和偉大抗戰精神、偉大民族精神，激勵全體中華兒女為祖國統一、民族復興團結奮鬥。



紀斌說，習近平總書記指出，兩岸同胞同根同源、同文同種，中華文化是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬。這一重要論述，深刻揭示了中華文化在守護中華民族共同家園、推進祖國統一中的重要作用。儘管海峽相隔，但中華文化如同奔流不息的江河，滋養著兩岸同胞的精神世界，構築起我們共同的精神家園。面對當前複雜嚴峻的台海形勢，我們更要高擎中華文化的火炬，照亮前行道路，凝聚奮進力量。



一、站穩中華文化立場，堅定守護中華民族共同家園和文化根脈。



紀斌說，文化是民族的靈魂，立場是行動的基石。站穩中華文化立場，就是堅持兩岸同屬中華文化，認同我們是中華民族的一員，擔負起守護中華民族共同家園和文化根脈的責任。