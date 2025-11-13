台海形勢深刻變化　兩岸學者談中華文化凝聚力

國台辦原副主任王在希（中評社 海涵攝） 中評社北京11月13日電（記者 海涵）第十一屆中華文化論壇11月12日在京舉行。會上，國台辦原副主任王在希、台灣中華文化總會原秘書長楊渡、台北故宮博物院前院長林正儀、北京大學教授程鬱綴作主旨演講，分別就當前台海形勢、台灣歷史、兩岸文化交流等主題發表看法。



王在希表示，大陸設立台灣光復紀念日，具有很強的針對性，是在民進黨當局不斷推動“台獨”分裂、大搞所謂“去中國化”、否認台灣是中國領土一部分的歷史背景下作出的部署，目的是通過法律的形式，來再次確認台灣自古以來就是中國領土一部分的地位，向全世界宣告台灣和大陸同屬於一個中國。它對穩定嚴峻複雜的台海局勢，對促進祖國統一，對揭穿賴清德當局“一邊一國”、“互不隸屬”的謊言，都具有重大的現實意義。他指出，不論是台灣當前的民意變化，還是大陸近期針對台灣問題的各項舉措，都標誌著台海形勢正在出現重大深刻變化。未來三五年有可能進入解決台灣問題的關鍵性時期。實現祖國統一，是大陸14億同胞最大的民意。也許不久，我們會在‘於無聲處聽驚雷’。



楊渡分別梳理了台灣在大航海時代、武裝抗日和文化啟蒙運動以及光復以來的三個時期的發展歷程，以歷史縱深論證了兩岸地理與文明的同源性、貿易與發展的關聯性和命運與共的整體性。“怎樣對待台灣，怎樣處理台灣，是我們未來的智慧。”楊渡說到。回顧百年歷史，台灣既是對外貿易的窗口，也是抵禦外侮的門戶，更是文明交流的樞紐。展望未來，台灣更可以成為中國對外傳播的新媒介。以歷史錨定未來，才能共同解鎖台灣“媒介”新角色、探索未來發展新路徑。



程鬱綴指出，漢字是兩岸文化交流牢不可破的黃金載體和建設基礎，也是凝聚華夏民族精神的最強有力的粘合劑。文明同伴、文字同源、文化同根，是兩岸文化交流與生俱來的優秀基因。他表示，唐詩宋詞既展示了個人文化修養、審美品味和特殊才華，又能提升人們之間友好相處的親和力，消弭不應有的隔閡誤解，增強彼此情感友誼，從而推動兩岸融合發展偉大事業。他強調，兩岸融合發展已形成共識，振奮人心。兩岸文化交流已經是人心所向，大勢所趨。當兩岸同胞在生活中遇到相同境況的時候，都可以從豐富的唐詩宋詞中找到心靈共鳴。