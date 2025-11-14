楊渡：歷史錨定未來　解鎖台灣“媒介”角色

台灣著名作家，原中華文化總會秘書長楊渡在大會上做主旨發言。（中評社 於澤洋攝） 中評社北京11月14日電（實習記者 於澤洋）第十一屆中華文化論壇於11月12日在京開幕。台灣著名作家，原中華文化總會秘書長楊渡在大會期間進行主旨發言。他表示，台灣在各個時期都曾作為中國對外溝通的重要窗口，明析台灣的歷史地位有利於其在新時代定位遠航。



楊渡以考古學家彼得·貝爾伍德的書籍《最早的島民》為切入點，指出書中所記載的“琉球”實為台灣，而自古以來台灣便是中國人民走向世界的關鍵節點。此外，台灣作為東亞貿易中心的門戶地位也不應忽視。在歐洲進入大航海時代前，中國廣東、福建等地的海商便已在世界各地建立貿易網絡和倉庫，為後續貿易全球化奠定了基礎，而台灣正是這一貿易網絡中的重要環節。後續葡萄牙、荷蘭等歐洲國家相繼抵達台灣，但其最終目的仍是與中國開展絲綢和瓷器貿易，台灣成為中國對外貿易的天然延伸。



近代以來，台灣淪為日本侵略中國的基地和跳板，為此台灣人民進行了長達20年的武裝抗日與文化啟蒙運動。1945年至1949年期間，台灣作為中國的一部分積極參與了中央全局與地方自治的各類選舉活動。直至1950年朝鮮戰爭爆發後，冷戰局勢愈發嚴峻，美國直接插手台灣事務才造成今天兩岸的局面。



楊渡以歷史縱深論證了兩岸地理與文明的同源性、貿易與發展的關聯性和命運與共的整體性。“怎樣對待台灣，怎樣處理台灣，是我們未來的智慧。”楊渡說。回顧百年歷史，台灣既是對外貿易的窗口，也是抵禦外侮的門戶，更是文明交流的樞紐。展望未來，台灣更可以成為中國對外傳播的新媒介，期待兩岸能基於共同歷史記憶，共同探索未來發展路徑。



本屆中華文化論壇由北京大學主辦，中華全國台灣同胞聯誼會、海峽兩岸關係研究中心合辦，北京大學台灣研究院、中華全國台灣同胞聯誼會研究室、文化和旅遊部·北京大學兩岸文化研究基地承辦，中評智庫基金會、中國評論通訊社、中國高等教育學會國際政治研究專業委員會協辦。