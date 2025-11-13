何光彩：持續辦好中華文化論壇　搭建交流平台

北京大學黨委書記何光彩（中評社 海涵攝） 中評社北京11月13日電（記者 海涵）北京大學黨委書記何光彩11月12日出席第十一屆中華文化論壇開幕式並致辭。他表示，在新時代黨解決台灣問題總體方略的正確引領下，北大將持續辦好中華文化論壇，搭建兩岸文化交流的平台，與兩岸社會各界共同努力，攜手弘揚中華文化，促進同胞心靈契合，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業貢獻新思想新力量！



何光彩說，黨的十八大以來，習近平總書記高度重視兩岸融合發展，作出一系列重要論述，強調要“促進兩岸文化交流，共同弘揚中華文化，增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同”，為推進兩岸關係朝著更深更廣發展指明了方向，提供了根本遵循。不久前召開的黨的二十屆四中全會，進一步指出“推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業”，將深化兩岸融合發展納入“十五五”規劃的戰略部署。在習近平總書記重要指示精神和黨中央戰略規劃指引下，兩岸融合發展正在逐步向更深更實邁進。



何光彩指出，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。台灣光復是中國人民抗日戰爭勝利的重要成果，是兩岸同胞的共同榮光和全體中華兒女的民族記憶。前不久，全國人大常委會通過決定，將10月25日設立為台灣光復紀念日，必將激勵兩岸同胞繼承和發揚愛國主義傳統、偉大抗戰精神，為實現祖國完全統一、中華民族偉大復興而共同奮鬥。



何光彩說，在這一重要時刻，本屆論壇以“兩岸融合發展與兩岸文化交流”為主題，具有很強的時代價值。融合發展，關鍵是“融”，落地則“通”；文化交流，表現為“文”，重點在“化”。二者一體兩面，互為表里，共同構築兩岸和平發展與同胞心靈契合的堅實基礎。“希望與會專家學者以歷史為基礎，結合新的時代背景，深入探討兩岸融合發展的理論內涵和實踐舉措，探尋兩岸文化交流的創新路徑和方式，為推動兩岸關係和平發展、融合發展，促進祖國統一大業獻計出力。”

