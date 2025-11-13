深化中韓關係國際論壇首爾召開 大使致辭

由全球戰略合作研究院與經士智庫共同主辦的“中韓戰略合作夥伴關係的新飛躍”國際論壇11日在首爾召開（中評社 崔銀珍攝） 中評社首爾11月13日電（記者 崔銀珍）由全球戰略合作研究院與經士智庫共同主辦的“中韓戰略合作夥伴關係的新飛躍”國際論壇11日在首爾總統酒店舉行。兩國政界、外交界、學界以及智庫機構的代表齊聚一堂，就中韓首腦會談後合作的新形勢與未來方向進行了深入交流。此次會議被視為在兩國關係邁向穩定正常化關鍵階段舉行的一場重要對話平台。



開幕式上，全球戰略合作研究院院長黃載皓指出，近期在APEC領導人會議期間舉行的中韓首腦會談，為推動兩國關係重回健康穩定發展軌道“提供了重要契機”。他強調，當下正是“比以往任何時候都更需要深入探討中韓關係前行方向的時刻”。黃載皓並以一段小插曲說明，他原本想為嘉賓準備“黃南餅”，但最終卻拿到了“慶州餅”，而如今黃南餅“一餅難求、需排隊一個月”，正說明了“中韓關係熱度顯著升高”。他表示，此次中韓首腦會談“在歷史意義與現實成果兩方面都實現了質的提升”，為雙邊關係注入了新的動力。



中國全球治理研究院院長田士臣在致辭中強調，中韓智庫對話的重要任務在於“把握核心議題、釐清現實差異、尋找長遠方向”。他指出，應避免“盲人摸象”式誤判，通過更深層次、制度化的溝通增進理解；在合作層面要“尋求共同點，擴大新興領域合作空間”；並在既定方向上保持戰略定力，排除干擾，使兩國合作邁向更高水平。田士臣表示，智庫是“文明互鑒的橋梁、政策溝通的紐帶”，而兩國大使、專家及企業界人士今日齊聚一堂，“正是落實兩國首腦共識的具體行動”，期待相關共識盡快轉化為“惠及兩國民眾的實質性成果”。



韓國共同民主黨國會議員、韓中議員聯盟秘書長洪起元在賀辭中表示，韓國國會與中國全國人大通過設立“韓中議員聯盟”與“中韓友好小組”，已“大幅提升兩國國會之間的溝通與合作水平”，並在推動雙邊關係發展方面發揮了重要作用。洪起元說，韓國有句諺語“雨後土地更堅實”，中國也有“雨過天晴”的說法，中韓是“誰也離不開誰的永遠鄰國”。他呼籲雙方抓住當前難得機遇，“讓過去幾年的風雨化作潤澤兩國關係的甘霖”。

