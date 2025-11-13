減息效應　香港廿屋苑估值19個報升

大圍名城套3房單位身價不足1個半月急彈7.5%，升幅居首。（大公報） 中評社香港11月13日電／美國重啟減息周期後，本港銀行連續兩個月降息，加上港股造好，支持樓價延續升勢，銀行估價跟隨上揚。記者追蹤的20個屋苑單位估值，多達19個單位估價於上月第2度減息後明顯上漲，其中大圍名城套3房單位身價不足1個半月急彈7.5%，升幅居冠。



大公報報導，美聯儲今年9月重啟減息步伐，本港大型銀行於9月中旬及10月底分別兩度下調最優惠利率，帶動樓市氣氛急速升溫，隨著大批減價笋盤被消化，樓價升勢明顯擴大。



減價笋盤消化 樓價升勢擴大



記者追蹤的20個大型屋苑單位估價，多達19個估值於港銀10月第2度減息後明顯上調，其中11個、占逾半數的升幅達3%或以上，以大圍名城3期1座高層SB室套3房單位最突出，物業實用面積786方呎，於9月30日、即港銀今年首次減息後的估價為1220萬元，隨著銀行於10月30日再減息，現最新估值已漲至1312萬元，為2023年7月後首次重上1300萬大關，估價於不足1個半月間大升92萬或7.5%。



其次，將軍澳新都城1期6座高層F室2房戶，實用面積364方呎，最新估值達566萬元，比9月底大升6.4%。



今年減息前頻頻錄得損手成交的將軍澳日出康城，隨著蝕讓盤被消耗，區內私樓身價呈報復式反彈，其中領都2座高層RD室套4房單位，實用面積975方呎，單位估值自從2024年7月失守1000萬後，一直徘徊900餘萬水平，但受惠兩次降息帶動市況回暖，最新估價急速反彈至1023萬元，為接近1年半以來首次重上千萬大關。



日出康城納米樓亦受惠，例如晉海1A座中層F室1房單位，實用面積340方呎，今年8月底估價是468萬元，9月中旬減息後，同月底估價已微升至472萬元，隨著港銀10月30日再降息，笋盤被消耗，追價入市增，該單位估值已急漲5%至496萬元，直撲500萬大關。



港島屋苑升幅相對溫和，鰂魚湧太古城天山閣中層E室2房，實用面積582方呎，最新估值863萬元，比9月底反彈約3%；同區康怡花園R座低層10室2房戶，實用面積466方呎，估價568萬元，較1個半月前僅升0.4%。另屯門市廣場3座高層E室，實用面積392方呎，最新估值435萬元，是唯一估值不變單位。



朗賢峯1860萬沽 年賺近一成



樓價升勢加快，短炒獲利頻現，中原地產資深分區營業經理周雪雯表示，上水名都4座低層G室，實用面積454方呎，以479萬元易手，原業主今年4月斥410萬入市，半年炒貴69萬或16.8%。何文田朗賢峯錄第3宗獲利，中原地產副區域營業經理伍國俊透露，單位為6A座中層B室，實用面積760方呎，以1860萬元易手，一手原業主持貨1年賬賺158.3萬或9.3%。