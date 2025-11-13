李強會見西班牙國王費利佩六世

11月12日下午，國務院總理李強在北京人民大會堂會見來華進行國事訪問的西班牙國王費利佩六世。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月13日電／據新華網報導，11月12日下午，國務院總理李強在北京人民大會堂會見來華進行國事訪問的西班牙國王費利佩六世。



李強表示，中國和西班牙建交以來，始終相互尊重、平等相待，雙邊關係健康穩定發展，各領域合作取得豐碩成果。今天上午，習近平主席同國王陛下舉行會晤，就重大戰略性問題深入交換意見。中方願同西班牙進一步弘揚傳統友誼，堅定支持彼此核心利益和重大關切，鞏固政治互信，深化互利合作，不斷增進兩國人民福祉。



李強指出，在當前世界經濟復甦乏力、貿易投資趨於低迷的背景下，中西兩國可以加強發展戰略對接，充分發揮經濟互補優勢，打造更多務實合作的亮點和新增長點，促進共同發展繁榮。中方願同西班牙持續釋放雙邊貿易潛力，不斷做大增量，推動結構優化。中方支持更多有實力的中國企業赴西班牙投資，拓展光伏、綠氫、動力電池等領域產供鏈合作，探討開展人工智能等未來產業合作。希望西班牙為中國企業營造公平、可預期的市場環境。雙方還可以攜手開拓第三方市場，深化人文交流合作，進一步激發旅遊產業活力。中國和西班牙同為經濟全球化和自由貿易的支持者、受益者，中方願同西班牙加強協調配合，共同維護全球經貿秩序，捍衛國際公平正義。希望西班牙繼續為深化中歐合作發揮積極作用。



費利佩六世表示，習近平主席2018年對西班牙進行成功國事訪問以來，兩國關係保持強勁發展勢頭。西班牙堅定奉行一個中國政策，願繼續做中國的可靠夥伴。今年是兩國建立全面戰略夥伴關係20周年，西班牙願同中方密切高層交往，加強發展戰略對接，拓展貿易、投資、科技、綠色能源等領域互利合作，促進旅遊、文化、教育、語言等人文交流。西班牙高度讚賞習近平主席提出的四大全球倡議，願同中方密切多邊協作，支持多邊主義和聯合國作用。西班牙願為促進歐中關係穩定發展發揮積極作用。



吳政隆參加會見。