從治未病到抗衰老　中醫藥助力健康老齡化

第十六屆中醫藥發展論壇暨中國民族衛生協會2025年會在浙江杭州舉辦。近日，第十六屆中醫藥發展論壇暨中國民族衛生協會2025年會在浙江杭州舉辦。"抗衰老與醫養結合學術交流會"暨"守護民族品牌賦能抗衰老產業高質量發展推進大會"同期舉行，大會以"匯聚前沿智慧·鏈接產業資源·共築抗衰老未來"為主題，推動抗衰老大健康領域的最新科研突破與產業轉化。大會上中國工程院院士吳以嶺通過線上作題為《氣絡學說精氣神理論指導八子補腎膠囊抗衰老研究》的學術報告。



吳以嶺指出，過早衰老及衰老相關疾病嚴重影響壽命與健康，2017年全球疾病負擔研究中指出293種疾病中有92種（占比31.4%）被確定為與增齡相關，最主要的是心臟病、中風、糖尿病、慢阻肺、慢性腎病和癌症，約50%的死亡率歸因於衰老相關疾病。



《國際疾病分類（2018）》正式宣布：衰老是一種可以治療的疾病。吳以嶺表示，中醫藥為搶占抗衰老國際制高點提供原創思維，發揮中醫藥優勢，積極推進中醫藥抗衰老科研和創新，以喚醒大眾的健康意識，傳播健康知識，提供健康服務。



“如何從衰老角度來探討這些疾病的防治策略？是抗衰老研究中的重要內容。”吳以嶺說，衰老二字要分開讀。“老”是數字年齡，“衰”即“弱也，耗也”。“未老先衰”“老而不衰”是指生理年齡，也叫生物學年齡，“盡享天年，度百歲乃去”是人類健康長壽的追求目標，為實現“老者復壯”，亟需構建中醫藥抗衰老新理論，尋求有效干預策略和藥物。



吳以嶺提出了衰老的核心病機——腎精虛衰是衰老根本，元氣虧虛是衰老關鍵，形神耗損是衰老表現。所以抗衰老重在補腎填精，溫扶元氣，充養形神，系統構建氣絡學說精氣神理論，用以指導中醫藥抗衰老研究。



近年，吳以嶺帶領專家團隊，在氣絡學說精氣神理論的指導下對補腎方劑進行了系統研究，傳承創新研發了八子補腎膠囊。據瞭解，中藥八子補腎膠囊抗衰老研究取得了系列進展，它通過改善細胞間通訊、調節表觀遺傳、減輕端粒耗損、維持線粒體穩態等十種途徑延緩衰老。