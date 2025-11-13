富權：“鄭谷會”內容及形式超乎外間原先想像

中評社香港11月13日電／澳門新華澳報13日發表富權文章：“鄭谷會”內容及形式超乎外間原先想像。以下為文章內容。



鄭麗文當選中國國民黨主席後，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言除了是在第一時間致電祝賀之外，還急於與鄭麗文會晤，並在鄭麗文正式就任國民黨主席後，主動提出邀請鄭麗文於十一月六日到“AIT”駐館晤談。但當時鄭麗文以“臨時有私事要務”為由予以拒絕。直到昨日，鄭麗文在第一次主持國民黨中常會後，谷立言才“移船就磡”前往國民黨中央黨部，與鄭麗文進行為時一個多小時的會晤，亦即是“鄭谷會”的形式超乎原先的想像，並打破了過去長期以來的慣例。這就凸顯了谷立言急於要與鄭麗文會晤的焦急心態。



其實，“鄭谷會”超乎原先想像，又何止體現在形式上，更反映在會晤的核心內容上。在此之前，當十一月六日的“鄭谷會”破局之時，外間就盛傳，谷立言除了是要當面恭喜鄭當選國民黨主席外，更重要的是關切近期“立法院”將審理明年度“中央政府”總預算案，據傳另有高達一點三兆元的“國防軍購特別預算”，“AIT”想在與鄭麗文會談期間，釐清國民黨對於軍購案及特別預算的看法，確認國民黨“立法院”黨團是否會阻擋或刪凍，並瞭解未來黨中央跟黨團之間的溝通協調、決策機制。



這並非是“空穴來風”。就在今年八月間，谷立言就邀請部分國民黨“立委”前往“AIT”會面談論美台防衛合作，讓他們當面表態支持民進黨當局將“國防預算”拉高至“GDP”的三點五個百分點。而由於在國民黨主席的選舉過程中，鄭麗文公開反對及批評賴清德計劃拉高“國防預算”的做法，因而谷立言要急於瞭解鄭麗文對民進黨當局的“國防預算”，尤其是對美軍購的態度，甚至力圖勸說鄭麗文“轉軚”，就並不意外。



實際上，民進黨“立法院”黨團幹事長鐘佳濱在回應媒體有關“鄭谷會”的問題時就聲稱，“AIT”過去也經常性跟島內主要政黨領導人會談，而島內主要政黨是否會履行二零三零年前“國防”預算占“GDP”百分之五的目標，當然是美方關切的事情。也有名嘴指出，美國真正關心的就是高達九千四百九十五億元新台幣的“國防”預算，這已經是台灣地區“GDP”的百分之三點三二，超越多數的國家和地區，因而美國擔心“國防”預算在“立法院”被砍。當然，這也是其來有自。因為台灣當局向美國買六千多億元新台幣的武器，還沒交付，例如 F－16V，一架都還沒交付。在此背景下，外間將“鄭谷會”的焦點集中在對美軍購上，也就“理所當然”。

