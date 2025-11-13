數據亮麗　香港樓市料價量齊升

多重利好帶動，香港樓市逐步上行。（圖片來源：大公報） 中評社北京11月13日電／據大公報報導，早前中美兩國領導人會晤後，市場氣氛明顯轉好，相信貿易戰短期內暫休。雖然美國總統特朗普一向言行反復，但從目前形勢觀察，兩國均需集中處理內部經濟民生，短期內貿易摩擦再度升溫的機會不高。內地正加快推動經濟﻿復甦，香港作為區內重要金融樞紐，當然有望同步受惠；香港樓市亦早已站穩陣腳，第四季開始逐步上行。



上月美國再度減息，香港亦有跟隨。低息環境重臨，預期可維持至明年。此外，近期宏觀經濟數據理想，也為樓市提供支持。10月香港採購經理指數（PMI）由9月的50.4升至51.2，香港營商環境持續3個月向好，並創近一年最強勁增幅；新訂單亦是9個月來首次錄得增長。



另一方面，9月份零售銷售臨時估算為313億元，按年升5.9%，為2023年12月以來最大升幅；而第三季本地生產總值按年增3.8%，同樣勝預期，反映本地消費及投資活動均見回暖。



現樓貨尾降至一年新低



從樓市供應方面去看，近期的數據亦是利好多於利淡。房屋局數據顯示，第三季現樓貨尾減至2.6萬夥，按季減少1000夥，為一年新低；同期樓花供應亦降至6.2萬夥，為4年來最低水平，反映發展商積極去貨，市場吸納力亦有所提升。若需求持續釋放，庫存壓力將進一步得到紓緩，為樓價回升打下堅實基礎。



值得注意的是，市場的潛在購買力遠比表面所見為強。根據瑞銀報告，2024年香港人均財富達471.9萬港元，全球排名第三；擁有百萬美元以上資產的成年人約有64.7萬人，占成年人口近一成。另據《2025年全球超高淨值人士報告》，本港擁有逾2.3億港元資產的超高淨值人士達1.72萬人，即每442人中便有一位超級富豪。須知道，這些數據未計及外來人口。