劉國中副總理訪問幾內亞

中評社北京11月13日電／據新華網報導，11月10日至12日，中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中應邀訪問幾內亞並作為習近平主席特別代表出席西芒杜鐵礦項目投產儀式。訪問期間，劉國中同幾總統敦布亞會見，雙方就中幾關係和兩國各領域交流合作深入交換意見。



劉國中向敦布亞總統轉達習近平主席的親切問候，積極評價幾內亞經濟社會發展成就，對西芒杜鐵礦項目快速高效建成表示熱烈祝賀，指出這一項目是中幾、中非近70年友誼和合作的結晶，必將為幾內亞經濟發展、“西芒杜2040”戰略規劃實施作出貢獻。劉國中表示，去年中非合作論壇北京峰會期間，習近平主席同敦布亞總統成功會晤，為雙邊關係發展領航定向。中國共產黨二十屆四中全會擘畫了中國未來五年的發展藍圖。中方願同幾方發揚友好傳統，加強相互支持，深化互利合作，落實好北京峰會成果，共同推進現代化建設。



敦布亞總統請劉國中副總理轉達對習近平主席的誠摯問候。敦布亞表示，幾方從戰略高度看待幾中關係，珍視兩國傳統友誼，歡迎更多中國企業赴幾投資，將為雙方拓展多領域合作創造良好條件。幾方願同中方加強國際協作，共同捍衛主權、安全、發展利益。



訪問期間，劉國中還出席了中非聯合醫學中心（幾內亞）協議簽署暨揭牌儀式。