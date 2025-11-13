最廣獲征引研究人員　港排全球第八

中評社香港11月13日電／大公報報導，科睿唯安公布“2025年度最廣獲征引研究人員”，全球來自60個國家和地區的6868位學者獲選，香港排名第八，共有145位學者人次上榜，即有學者在多於一個學術領域獲選。其中香港大學共有54位學者上榜，占香港總入選人數約三成八，人數繼續穩居本地高等院校之首。獲選學者包括港大校長張翔、副校長（學術發展）宮鵬、李嘉誠醫學院臨床醫學學院微生物學系霍英東基金教授（傳染病學）兼傳染病學講座教授袁國勇、李嘉誠醫學院公共衛生學院於崇光基金教授（病毒學）潘烈文、李嘉誠醫學院臨床醫學學院內科學系傳染病及疫苗學講座教授兼傳染病科分部主任孔繁毅教授等。



港大共54學者上榜



香港中文大學（中大）有18位學者獲選為“2025年最廣獲征引研究人員”（Highly Cited Researchers 2025），當中包括一名前中大博士生。入選學者包括醫學院何鴻燊呼吸系統科講座教授許樹昌、醫學院助理院長（內地事務）於君、醫學院副院長（科研轉化及創業）莫樹錦、醫學院卓敏內科及藥物治療學講座教授陳家亮等。



香港城市大學（城大）有29位學者獲選，位列亞洲第九及全港第二，按大學整體教研人數比例計算，城大學者獲選的比例連續十年蟬聯全港第一，城大指反映學校教研團隊出類拔萃，持續在學術界發揮影響力。



香港理工大學（理大）有20位學者獲選，其中一位學者同時入選兩個範疇，理大指印證學校科研實力及學術成就受國際認可，彰顯其在多個研究領域為社會發展及科技進步帶來正面影響。



嶺南大學（嶺大）三位頂尖學者獲選，分別為副校長（研究及創新）及唐天燊機器學習講座教授姚新教授；協理副校長（策略型研究）、研究生院院長、利榮康計算智能學講座教授鄺得互教授，以及新加入嶺大的數據科學學院院長及工業數據科學學部講座教授宋永端教授。



科睿唯安的名單旨在表彰在不同研究領域展現出廣泛、重大影響力的研究人員。入選者在過去十年發表了多篇學術文章，在其學術範疇與論文出版年份的被引用次數排名均為全球首1%。