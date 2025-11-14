達巍：中美關係的基本性質正在發生轉變

清華大學戰略與安全研究中心主任達巍在雙C論壇上發言（中評社圖片） 中評社北京11月14日電（實習記者 邱姿爽）11月2日，在由中評智庫基金會和清華大學戰略與安全研究中心中國論壇聯合舉辦的第五屆雙C論壇上，清華大學戰略與安全研究中心主任達巍圍繞APEC慶州峰會與中美元首會晤進行發言。他用“Inflection point”一詞概括本次中美元首會晤，並指出，歷經空前激烈的交手後，中美關係進入有限緩和的新階段，避免在未來再度出現戰術層面的“過山車式”波動，展現出清晰的韌性。



達巍指出，中美關係的基本性質正發生深刻轉變。過去，兩國是全球化體系中發達國家與發展中國家的關係，處於不平等的價值鏈分工中，相互深度依賴；如今，這種深度依賴關係已發生變化，轉而成為兩個相對獨立的民族主義大國之間的關係，且平等性日益凸顯。他提出，中美在經濟領域已形成“相互干擾”的能力，雙方雖無法徹底摧毀對方，但都能給彼此造成巨大影響，例如美國在稀土供應鏈上對中國的依賴，業界普遍認為短期內難以完全擺脫，這種相互制衡的態勢進一步推動了兩國關係的平等化。對於特朗普提及的“G2”概念，達巍明確表示反對，認為在政治上，中國永遠不當超級大國，世界並非中美兩家說了算，當前也並非兩極格局，而是一種新型大國關係。



談及中美關係面臨的挑戰，達巍認為核心是“自下而上”的系統性難題。美國政府內部存在對中強硬的“政治正確”，部分部門的對華打壓已呈現出一種“自動駕駛”的狀態，由於特朗普總統本身並非細節管理型領導者，這類自發行動可能導致新的危機。對此，他強調應對挑戰必須“自上而下”，通過高頻次的高層交往與元首會晤穩定雙邊關係，明年中美有望實現多次元首互動，包括特朗普或來華參加APEC峰會、習主席亦或赴美出席G20峰會等，這將為關係穩定提供關鍵支撐。

