上海台辦主任看望進博會參展台企及台志願者

金梅主任慰問喬山（圖片來源：主辦方提供） 中評社北京11月13日電／11月6日，上海市台辦主任金梅一行來到第八屆中國國際進口博覽會，看望參展台企。



今年進博會，共有23家企業和機構參展，涵蓋食品及農產品、技術裝備、消費品、醫療器械及醫藥保健、創新孵化等領域。金梅主任一行先後走訪了南僑集團、喬山健康科技、皇冠箱包、萬海航運、森田藥妝、冠捷科技、上銀科技等展區，深入瞭解他們帶來的最新前沿技術和創新成果，細致詢問企業的發展布局與需求。



金梅主任表示，中國共產黨二十屆四中全會勝利閉幕，提出要擴大高水平對外開放，開創合作共贏新局面。作為全球首個以進口為主題的國家級展會，進博會的召開成為彰顯中國大陸推動新時代高水平對外開放、共享市場機遇、建設開放型世界經濟、重塑全球經貿秩序的重要窗口。期望廣大台資企業在進博會這個重要平台上，拓展更大的“朋友圈”，提升更大的影響力，在技術創新、產業鏈協同、國際市場開拓等方面取得更大突破，實現企業更好更快發展。

作為進博會“八屆全勤生”的南僑食品集團，獲得中國國際進口博覽局、國家會展中心（上海）頒贈的“八載同心 進博同行”2018－2025全勤獎牌。6日上午，集團即與英國、菲律賓企業簽署採購大單。董事長陳正文表示，通過進博會平台，深化了品牌影響力、拓展了全球採購渠道，南僑每一年參展，都在總結經驗的基礎上，追求進一步的優化及突破，以擴大進博會平台對海內外合作夥伴的效益和影響力。



今年是喬山健康科技股份有限公司第四次參加進博會，在600平方米展區打造“AI＋物聯網家庭健身新生態”沉浸式體驗。李永楷執行長表示，四度參展親歷“展品變商品、商品變爆品”的進博速度，企業自身也由此從健身產品供應商升級為健康生活方式解決方案提供商。



作為全球知名的顯示器及液晶電視製造商、全屏商用產品及解決方案提供商，冠捷科技集團攜旗下AOC、飛利浦等品牌再度亮相進博會。董事長宣建生表示，進博會體現了中國大陸支持貿易自由化和開放市場的決心。冠捷科技將持續深化AI與商用顯示的融合創新，為企業提供更智慧、高效的一體化顯示解決方案，助力各行各業數字化升級與體驗革新，共創智能顯示新未來。



期間，金梅主任還親切慰問了在進博會工作的台灣志願者。她勉勵台灣“小葉子”們保持昂揚姿態，展現新時代青年風采，希望大家利用工作間隙參觀展館，與大陸青年深度交流，把在進博會的美好時刻與家人朋友分享，共同感受上海的城市溫度與進博會的無窮魅力。