我科學家首次在植物中發現稀土成礦

中評社北京11月13日電／據科技日報報導，記者近日從中國科學院廣州地球化學研究所獲悉，該院研究員朱建喜團隊在一種名為“烏毛蕨”的蕨類植物體內，發現大量富集的稀土元素，並且首次觀測到這些稀土在植物組織細胞間“自我組裝”，形成了一種名為“鑭獨居石”的礦物。這是科學家首次在天然植物中發現稀土元素的生物成礦現象。研究成果日前在線發表於國際期刊《環境科學與技術》。



研究人員發現，烏毛蕨屬於一類特殊的稀土“超積累植物”，仿佛土壤中的“稀土吸塵器”，能高效吸收並濃縮分散在環境中的稀土元素。研究顯示，在其葉片的維管束和表皮組織中，從土壤中吸收的稀土元素會以納米顆粒形式沉澱，並進一步結晶成磷酸鹽稀土礦物。



“這一過程，實際上是一種植物的自我保護機制，就像是植物在體內‘打包封存’有毒物質，把可能傷害細胞的稀土離子，穩穩鎖進礦物結構中，實現稀土的鈍化和自然‘解毒’。”朱建喜說。



獨居石是工業上重要的稀土礦石，但天然獨居石中常伴生放射性鈾、釷元素，給開採與應用帶來挑戰。而烏毛蕨在自然生長的常溫常壓條件下所形成的生物獨居石純淨、無輻射，展現出極具潛力的綠色提取前景。



長期以來，植物界的“礦物製造能力”被低估。此次在烏毛蕨中發現稀土成礦，不僅刷新了人類對植物的生物礦化機制的認知，也為近千種已知超富集植物的研究打開了新窗口。



該研究不僅揭示了植物對稀土的“解毒”與生物礦化機制，也為未來稀土資源的可持續利用提供了新路徑：通過種植烏毛蕨等超積累植物，可在修復污染土壤、恢復稀土尾礦生態的同時，從植物體中回收高價值稀土，真正實現“邊修復、邊回收”的綠色循環模式。