中評社北京11月13日電／網評：高市早苗打台灣牌是搬起石頭砸自己腳



來源：大公報 作者：朱穗怡



日本首相高市早苗最近在國會公然發表涉台錯誤言論，聲稱“台灣有事”可能成為日本的“存亡危機事態”，屆時可以行使集體自衛權。這是暗示日本武力介入台海可能性。此番言論不僅受到中方的強烈抗議，也受到日本政壇和台灣輿論的質疑。



日本最大在野黨立憲民主黨黨首、前首相野田佳彥對高市的言論“深感震驚”，批評“她獨自貿然行動的危險性。”日本前首相鳩山由紀夫也發文指責高市政府試圖製造危機感以增強軍力，並直言“台灣問題屬於中國內政，日本不應介入”。《朝日新聞》則透露“高市的發言並未事先經日本政府內部協調”。《沖繩時報》嚴詞批評高市以“存亡危機事態”形容台海衝突，形同為日本行使集體自衛權鋪路，恐使日本國安風險升級、外交關係更為脆弱。《日本經濟新聞》認為，高市對台政策不再“戰略模糊”，可能會讓日本陷入不利的位置。台灣輿論指出，日方所謂“台灣有事就是日本有事”是挑唆兩岸關係的政治語言，台灣如果相信，就上了日本的大當。



高市擔任首相前“挺台”立場鮮明。她曾投書美國智庫，稱“台灣是日本極為重要的朋友”，“不允許以武力或威嚇方式單方面改變現狀”。她還認為“中國若統一台灣，對日本也會帶來重大影響”，叫囂“不能讓中國把台灣變成‘第二個香港’”。今年4月，她曾率團訪台會見台灣政壇高層，聲稱“共同擁有自由民主理念的國家，應形成類似准軍事同盟的關係，互相防衛以保障安全，其中當然也包括台灣”。如今高市成為日本領導人，發表“挺台”言論並不令人意外。此外，高市能夠贏得自民黨總裁選舉、進而成為日本首相，其中一個重要原因就是她被視為日本已故前首相安倍晉三“第一女弟子”和堅定繼承人，而“挺台抗中”是安倍生前的重要政治主張之一，高市如今拋出“挺台”言論，也是向支持她的保守派成員和選民交代，以鞏固其領導人地位。



然而，作為美國在亞洲最重要的盟友，日本的外交、安全政策還得看美國臉色。美國迄今都不願正式承諾“出兵助台”，就是知道一旦捲入台海戰事，好比是被拖入無底洞。今年以來，美國智庫、媒體罕見頻頻批評民進黨賴清德當局的急進“台獨”路線，呼籲美國政府應約束台灣方面。可見，美國方面目前並不樂見賴清德的“急獨”路線激怒中方。畢竟美國總統特朗普還盤算著明年訪華呢。但高市卻自作聰明，竟企圖在“出兵助台”的議題上大作文章，給賴當局撐腰，給本已緊張的台海局勢“火上加油”。