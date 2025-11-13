中評社北京11月13日電／網評：CPI與PPI改善凸顯中國經濟向好



來源：大公報 作者：宇文（國際關係學者）



數據顯示，今年10月的居民消費價格指數（CPI）四個月來首次上漲，扭轉數月來﻿復甦停滯甚至下滑的局面，工業生產者出廠價格指數（PPI）降幅也同比放緩，表明企業利潤壓力減輕。這兩項關鍵指標的同步改善，既體現了擴內需政策的階段性成效，也折射出經濟循環的逐步暢通。



前三季度，國內生產總值（GDP）同比增長5.2%。CP1、PPI的同步改善，也和經濟增長形成同頻共振，凸顯中國經濟穩中向好的趨勢，說明中國經濟能夠實現今年5%左右的增長目標。



從CPI回升看，主要得益於“雙節”效應與政策刺激的叠加助力。眾所周知，國慶、中秋雙節拉動的短期消費需求拉動服務價格環比上漲0.2%，其中賓館住宿、飛機票和旅遊價格漲幅顯著高於季節性水平，反映出假期出行消費的拉動作用。食品價格亦結束此前連續數月的低迷，鮮菜、肉類等品類價格環比上漲。



此外，扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.2%，連續第六個月擴大漲幅，表明服務消費和工業消費品需求呈現溫和修復態勢。



繼續推進產能優化



政策端的作用同樣不可忽視。以舊換新、消費券等促消費政策持續發力，推動家用器具、文娛耐用消費品和家用雜品價格環比上漲2.4%－5.0%。能源價格的穩定和金飾品等非必需消費品的價格飈升，則進一步支撐了CPI的邊際回升。