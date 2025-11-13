中評社北京11月13日電／網評：香港的新出路系於融入國家發展大局



來源：大公報 作者：邱達昌（全國政協常委）



中共二十屆四中全會近日於北京勝利閉幕，會議審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，為未來五年中國發展擘畫藍圖。如今，國家發展已經實現“量”和“質”的飛躍，香港各界進一步認識到，大力發展創新科技，融入和服務國家發展大局，參與“十五五”發展建設是香港未來新的出路。



回顧“十四五”時期，在以習近平總書記為核心的黨中央的堅強領導下，國家經濟在複雜多變的國際環境中展現出強大韌性與活力。2024年國內生產總值超過134萬億元，按不變價計算，比2020年增長23.9%，年均增長5.5%；貨物貿易規模從2020年的32.2萬億元增加到2024年的43.8萬億元，年均增長8.0%，貨物貿易第一大國的地位更加穩固。中國作為世界第二大經濟體，能取得這些舉世矚目的成就，令人非常敬佩和驕傲。



前沿領域碩果纍纍



創新驅動方面，2024年全社會研發經費投入超過3.6萬億元，穩居世界第二。2025年，國家在全球創新指數排名中首次躍升至第10位，百強創新集群數量位列全球第一，人工智能、量子通信、高端芯片等前沿領域創新碩果纍纍，國家正從全球製造中心大步邁向全球創新中心。這些成就的取得，為國家未來的發展奠定了堅實基礎，也為香港參與國家建設提供了廣闊的空間和機遇。



“十五五”時期是為基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期。在二十屆四中全會上，中央準確研判了國家發展環境面臨的深刻複雜變化，將實體經濟、科技創新和擴大內需放在重要的位置上，體現了中央對未來一段時期國家發展的高瞻遠矚。



筆者詳讀“十五五”規劃建議後，深切感受到，國家經濟始終朝著高質量發展的正確方向上前進。實體經濟是“根”，科技創新是“芽”，擴大內需是“土”。衹有把根扎深、芽育壯、土培肥，無論外部是風是雨，大國經濟都能蓬勃生長。