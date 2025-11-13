中評社北京11月13日電／網評：選舉論壇感受良性競爭的新氣象



來源：大公報 作者：林鳴謙（時政評論員、全國港澳研究會會員）



第八屆立法會選舉全面開啟，候選人名單公布後，39場“愛國者同心治港”選舉論壇接連登場。最大的感受，是氣氛“熱”了、節奏“穩”了。論壇不再是“鬥大聲、鬥出位”的場面，而是回到比政綱、比能力、比形象的正面競爭，更讓選舉從海報與口號真正走進社區現場與市民日常，把“政治”重新放回“公共對話”的原位。



首兩場論壇聚焦拚經濟、謀發展、惠民生，氣氛熱烈、秩序良好，與過去“靠惡、靠大聲、靠抹黑”的劣質選舉文化形成鮮明對比。一方面，市民政治參與度顯著提升。候選人數量多、覆蓋界別廣，論壇觀眾席人頭湧湧，企業、商會與公務員群體也以不同方式鼓勵投票，從社區到街頭都動起來——選舉不再是冷清的“專屬事件”，而是城市的“共同項目”。



“可感的互動”形成正向循環



另一方面，討論議題聚焦民生更“接地氣”。交通擁堵、居住負擔、基層福利、青年上樓、產業升級、創科生態……無不切在市民痛點上，不再只比立場、喊口號，而是拿出具體方案與落地路徑。台上說得清，台下聽得懂，政治語言被“翻譯”成生活語言。此外，專業界、地區服務者、青年創業者、體育與文化界面孔齊聚一堂，讓候選人更像香港社會的縮影。多元背景意味著多元視角，也意味著各種議題能被更細致、更專業地拆解和回應。



政治信任從哪裡來？不是靠口號，而是靠“可感的互動”與“可驗的承諾”。論壇讓市民有機會近距離檢驗候選人——你怎麼想？你如何做？你做過什麼？當候選人用具體數據與案例說明方案，市民感受到的不只是“會說話”，也是“會做事”。這份務實與坦誠，正是政治“人情味”的核心——把抽象的社會治理，變回具體的人、具體的事。



這種“可感的互動”會形成正向循環：參與越多，資訊越透明；資訊越透明，期待越理性；期待越理性，合作成本越低。社會信任就在一次次面對面的討論、一次次公開的辯論中，被重新積累起來。當市民覺得自己的關切被聽見、自己的意見有回應、自己的投票有意義，“政治冷感”就會自然轉化為“參與熱情”。