香港樓市回暖　內地客購買力強

中評社北京11月13日電／據大公報報導，自去年香港樓市“全面撤辣”以來，配合近期減息及股市回升，住宅市場交投氣氛顯著回暖，吸引投資者與用家紛紛入市。在眾多買家中，內地買家的比例尤為突出，相關註冊量去年高達約1.1萬宗，涉及金額達1300億元，創下新高。這批購買力不僅規模龐大，其置業偏好也正逐步重塑香港住宅市場的未來發展格局。



與本地買家相比，內地買家在交易行為中展現出更清晰的偏好輪廓。他們不僅重視傳統的地段價值，更願意為優質景觀、現代設計及項目周邊的完善基礎建設配套支付溢價。尤其值得注意的是，相當一部分內地買家屬於跨境流動人口，在港工作之餘仍有家人居於內地，因此對跨域交通便捷度尤為重視。



此外，內地買家對豪宅的配置及裝修要求極高，不僅追求高端定制化設計，更看重物業的獨特性與稀缺度，偏好無法覆製的專屬體驗，願意為此承擔較高溢價。



在區域選擇上，西九龍、啟德及九龍站一帶亦成為內地買家的主流購買力集中地。據代理行2025年9月統計，啟德區147宗一手成交中，約60.2%由內地買家承接。這些區域不僅鄰近大型基建、交通便捷，且以現代化建築設計為主，部分項目如啟德跑道區及西九龍海濱的“維港匯”，坐擁開闊維港景觀，並配備高品質會所，深受內地買家歡迎。



總結而言，內地買家已成為香港樓市中不可忽視的重要力量。在多重因素推動下，這一趨勢預計將持續發展。他們所呈現的置業偏好與需求結構，不僅預示未來市場的承接力，也為投資者與發展商提供了重要啟示。