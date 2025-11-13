墨西哥捲餅預警美國消費衰退

中評社北京11月13日電／據大公報報導，美股火熱行情與微觀個體感受存在顯著溫差。最直接的證據就是，消費收縮趨勢正從低收入群體蔓延至中產家庭與高校學生，我們從連鎖餐廳Chipotle Mexican Grill（CMG.US）近期的股價崩盤中可見一斑。



Chipotle提供的熱門食物包括塔可、雞肉碗等墨西哥風味捲餅快餐，但其定位並非是只針對拉丁裔的廉價品牌。由於公司強調自身使用有機、非轉基因食材，吸引到一批注重生活品質和飲食健康的消費者，其主要客戶群以18至35歲的中青年為主，涵蓋高校大學生、年輕專業人士，以及城郊中產家庭。



裁員風險影響支出



長期以來，Chipotle在美國快捷﻿休閑餐飲市場中處於領先地位，但今年業績出現斷崖式下滑，已連續三次下調銷售預期。公司股價累計跌幅超過50%。Chipotle首席執行官Scott Boatwright在財報電話會議上透露，觀察到年收入低於10萬美元的家庭出現了大幅度的“消費回落”，越來越多的顧客選擇在家做飯以節省開支。



探究背後原因，筆者認為，一方面，對等關稅帶來通脹預期上升，Chipotle已多次提價以應對成本上漲，損害了其在顧客心中的“高性價比”形象。從側面也反映出，如今消費者對於價格更加敏感。另一方面，當前AI的就業替代效應明顯，專業人士面臨不小的裁員風險，自然會削減外出就餐的支出。



財富分配嚴重失衡



事實上，消費回落趨勢並不限於美國餐飲業。高盛最新研報指出，在中低收入家庭及年輕消費者（Z世代和千禧一代）群體中，包括服飾、美妝、家裝、電子產品和旅遊在內的支出意願均出現了急劇下滑。與之形成鮮明對比的是，美國富裕階層的消費金額不降反增。