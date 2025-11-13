本港地產股強勢　新地見紅底

中評社北京11月13日電／據大公報報導，港股吹響進軍恒指27000點大關的號角，最高上到27016點才回頭，低位為26739點，收市報26923點，升226點或0.85%，是第三個交易日上揚，三日共漲681點。全日總成交2363億元，較上日增261億元。



科技股回吐 高息股抬頭



上升板塊全面鋪開，乃昨市最大特點。我講過科技股正經受不斷回吐的洗禮，原因是高息實力股抬頭，成為新寵。科技股的最大弱點是投入大而派息低，單靠炒上炒落炒波幅的模式已嚇怕部分小戶，所以資金正由過去“單挑”科技股轉為分散部分資金吸納實力高息股。昨日所見，高息股風光無限。



先講本地地產股，這個板塊本欄昨日已提及，叫大家留意。昨日所有大型地產股都有可觀升幅。新地（00016）越100元大關，收103.8元，升5.3%，創52周新高。希慎（00014）更加標青，收17.88元，升5.6%，亦是新高。此外，恒隆地產（00101）升3%、信置（00083）升3.8%、太古地產（01972）升4.1%、九倉（00004）升4.6%，都令摣家笑逐顔開。比較之下，內房股還未熱身，可以留意，當中自以中國海外（00688）較值得關注。此外，中國建築（03311）近期由13元高位直插至8.76元到底，才開始反彈，昨收9.65元，升1.1%，周息率有6.4厘，市盈率僅5倍，以“北都會概念股”來衝量，有一定值博率。



內險板塊強勁。中國平安（02318）升越60元關，收60.3元，又是新高。中人壽（02628）升幅較平保大，漲4.3%，亦是一年高價，對比之下，內銀股的升幅稍遜，但卻予人穩健向好之感。追息一族繼續見低收集，有人戲稱此乃“無驚無險到終點”的理想投資。



二十只熱門股中，升14只，跌6只。下跌股中，包括阿里巴巴（09988）、美團（03690）、小鵬汽車（09868）、泡泡瑪特（09992）等。當中，阿里表現最令人失望，有人認為這同該股大手筆投資AI開發有關，因為最新的估算是：未必要大投入才搞得好人工智能，為此市場擔心一旦真的“燒錢”無止境，如何得到回報，將是一個頭痛的問題。



地方政府窗口股繼續以“慢牛”之勢穩步推進。上海實業（00363）升2%，表現為同儕之冠，現價14.72元，離52周高位15.32元仍遠，以其5倍市盈率及6.4厘周息率，可視為中線投資的選項之一。