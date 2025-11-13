“科技＋文化”點亮全運會

中評社北京11月13日電／據光明日報報導，智能人形機器人叩響古樂，醒獅在AIGC（人工智能生成內容）裡“蹦迪”，英歌鑼鼓“撞”上全息投影，龍舟通過AR（增強現實）技術“劃”入觀眾席……在近日舉行的第十五屆全國運動會開幕式上，科技與文化激情碰撞，驚艶四座。



這場獨特的視聽盛宴，讓人們沉浸式體驗到傳統文化的浪漫與溫情，也真切觸摸到科技創新的強勁脈搏，更深切感受到中華文明從傳統走向創新的強大生命力。開幕式上多個精彩視頻片段在網絡上熱傳，網友們在評論區留下“太燃了”“堪稱完美”等稱讚。



其實，從精彩絕倫的北京冬奧會開閉幕式，到有智能機器人登場“扭秧歌”的蛇年春晚，再到壯觀特效加持下詮釋“中國式浪漫”的電影《哪吒之魔童鬧海》，我們已不止一次領略過“科技＋文化”的非凡魅力。這次十五運會開幕式依舊收穫如潮的關注，不僅說明兩者融合創新之路無止境，也說明人們對領略中華優秀傳統文化、感悟中國故事之美有著旺盛需求與強烈期待。



如果要問這些創新探索做對了什麼，那麼最核心的答案就是：做到了科技與文化的水乳交融。這不是傳統文化符號的簡單拼接與堆砌，而是對中華優秀傳統文化意蘊與價值的深度挖掘，並在科技的助力下進行讓人耳目一新的表達。經科技的“點亮”，傳統元素“變身”為多種形態，其中蘊含的人文精神與價值理念也被更多看見，強大的感染力被激發出來。當更多的心門被叩響，一顆顆守護傳統文化的種子便得以廣泛播撒，並蓄積起賡續傳承的澎湃力量。



拿十五運會開幕式來說，虛擬技術助力打造文化體驗場景，智能人形機器人成為“古今對話”的參與者，這些表達方式無疑是充滿新奇感和未來感的，也更能拉近公眾與文化的距離，產生強烈的情感共鳴和精神共振。在十五運會開幕式鮮活的敘事下，人們讀懂了醒獅背後的驅邪祈禱、鰲魚背後“獨占鰲頭”的祝福以及英歌所傳遞的勇猛仁義。借由這些共通且可感可知的文化表達，人們都讀出了其中蘊含的身份歸屬感與民族自豪感，讀出了對美好生活的共同期待。而這，不正是對開幕式“圓夢未來”主題最生動的詮釋嗎？



科技對文化表達的賦能不斷突破我們的想象，並製造出更多驚喜。如何提高傳統文化敘事中的科技含量，讓科技不僅是創新表達的一種工具，而且是湧動創意的一泓清泉，是值得我們思考和探索的課題。科技創新的腳步一刻不停，創新應用也在加速迭代。作為文藝創作者，唯有不斷加強學習、銳意創新，提高駕馭科技的能力與水平，方能推出更多“叫好又叫座”的精品。