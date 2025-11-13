即時零售催生新姿勢　AI彰顯數字經濟活力

中評社北京11月13日電／據經濟參考報報導，一年一度的“雙十一”大促告一段落，11月12日，各大電商平台紛紛公布“戰績”。從京東公布下單用戶數增長40%、訂單量增長近60%，到天貓強調淘寶閃購帶來的新增用戶與訂單，從美團閃購人均消費金額增長近三成，到快手上的男士美妝、滑雪裝備等細分賽道爆發——今年的“雙十一”，各大平台的成績單一致淡化了總交易額數據，轉而聚焦於用戶增長、訂單結構和AI賦能等深層變化。



受訪專家認為，透過“雙十一”這一重要窗口，看到的是消費行為的結構性變遷與數字經濟驅動下內生動能的持續增強。即時零售催生的“隨時購”新習慣、AI全面融入購物全鏈路、縣域消費與細分需求的蓬勃增長等，共同勾勒出中國消費市場向“質”升級的清晰路徑。



具體來看，各大平台都淡化了成交額，轉而披露更多細節數據。比如，京東宣布，截至11月11日23時59分，京東“雙十一”下單用戶數增長40%，訂單量增長近60%。天貓則強調其淘寶閃購業務帶來的新用戶訂單數已超過1億。從目前數據來看，截至11月5日，淘寶閃購有19958個餐飲品牌、863個非餐飲品牌的成交額相比“雙十一”前增長超100%。



也有平台以消費者畫像的形式呈現了消費趨勢的變化。從人群來看，快手發布的“雙十一”消費圖鑒顯示，今年“雙十一”湧現出新的流行趨勢。比如，男士扛起“買買買”大旗，男士面部精華銷售額同比暴漲超70倍；“滑雪五件套”提前熱賣，平台上滑雪衣銷售額同比增長288倍，兒童滑雪褲、兒童滑雪服等產品也悄然爆發。



美團閃購數據顯示，“95後”“00後”成為今年美團閃購“雙十一”主力軍，人均消費金額增長近30%，而不蹲快遞、不凑滿減、不等預售，隨時隨地購買更多類別、更新品類、更高單價的商品，成為“雙十一”購物“新姿勢”。



從地域來看，縣域消費市場展現出巨大潛力。在縣域市場，蘇寧易購零售雲銷售規模同比增長48%，掛壁式空調、液晶電視、對開門冰箱、廚電套裝銷售增長168%、93%、104%、76%。幹衣機、洗碗機、淨飲機加速普及，成為縣域家電市場“新三大件”。



今年“雙十一”還有個繞不開的話題——AI入局。天貓將今年定位為首個AI全面落地的“雙十一”，宣布AI技術全面參與流量分發、消費者體驗和商家經營各個環節。從數據來看，天貓“雙十一”期間，“貨品全站推”商品成交增長超30%；AIGC能力再升級，生意管家推動商品點擊率提升10%；智能客服服務商家超百萬，助力轉化效率提升30%。