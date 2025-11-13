全運會：張展碩斬獲第二金　廣東男籃再奪冠

11月12日，山東隊選手張展碩在比賽後慶祝。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月13日電／據新華網報導，12日，第十五屆全國運動會12日決出28金。山東18歲小將張展碩力壓包括潘展樂在內的各路好手，斬獲男子200米自由泳冠軍；徐嘉餘、李冰潔、楊家玉等多位名將成功衛冕；廣東隊則大勝浙江隊，時隔12年再奪男籃冠軍。



被網友戲稱為“展字輩”的張展碩和潘展樂在男子200米自由泳決賽中展開競爭，結果更年輕的張展碩以1分44秒86獲得冠軍，刷新全國青年紀錄，這也是他本屆賽事第二金。潘展樂摘得銅牌，浙江老將孫楊因搶跳被取消成績。賽後張展碩表示潘展樂是自己的偶像，作為新生力量，自己還沒達到那麼高的水平，仍要追逐更高的目標。



泳池裡還有“常青樹”在“收割”金牌。浙江隊30歲老將徐嘉餘實現男子100米仰泳四連冠，河北名將李冰潔拿下女子1500米自由泳三連冠。李冰潔說：“這次的目標就是把該拿的金牌都拿了，然後在此基礎上游出更好的成績。”



完成三連冠的還有楊家玉。這位巴黎奧運會冠軍此次代表北京隊出戰，第三次站上女子20公里競走最高領獎台。里約奧運會冠軍、第五次參加全運會的廣東隊38歲老將劉虹以第四名完賽，為自己的最後一屆全運會畫上圓滿的句號。楊家玉說：“劉虹姐一直堅持的精神很值得我們學習。今天銀牌和銅牌獲得者也是兩位年輕小將，希望她們在未來接好接力棒，把中國女子競走在世界舞台上的優勢繼續發揚下去。”男子20公里競走，雲南名將張俊以1秒優勢驚險衛冕。



多個集體項目當天決出金牌，最受關注的無疑是男籃決賽。半決賽擊敗奪冠熱門四川隊的浙江隊未能更進一步。面對老牌勁旅廣東隊的強硬防守，浙江隊沒能找到有效的破解辦法。三節過後比賽已基本進入“垃圾時間”，廣東隊最終以101：65大勝，時隔12年再度奪冠。U20男足決賽則戲劇性拉滿，湖北隊補時階段打進絕平進球，1：1的比分保持到終場。點球大戰中湖北隊5：3勝出。U20男排金牌則被浙江隊摘得。此外江蘇隊衛冕體操男團冠軍。



乒乓球單打八強全部決出。男單頭號種子王楚欽經過一場鏖戰，以大比分4：3戰勝香港隊黃鎮廷，涉險過關。陳夢、孫穎莎、王曼昱、樊振東、林詩棟、朱雨玲等名將悉數晉級；女單8號種子陳熠2：4不敵劉斐，無緣八強。



頂尖選手們爭金奪銀，很多港澳選手則抱著學習的態度“開心參與”。沒能晉級決賽的香港女子體操運動員陳卓琳說，這次見了不少老朋友，“很喜歡這種氛圍”。