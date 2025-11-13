激活民間投資具四重意義

中評社北京11月13日電／據大公報報導，日前，國務院辦公廳印發了《關於進一步促進民間投資發展的若干措施》，從擴大市場准入、促進公平競爭、促進數實融合、優化投資融資支持等方面13項政策舉措，進一步促進民間投資高質量發展。



作為全社會固定資產投資的關鍵力量，民間投資貢獻了全社會投資半數以上的體量，吸納了80%以上的城鎮勞動就業，是推動經濟增長、穩定市場信心、激發創新活力的核心引擎。民間投資憑借種種獨特優勢，得以為國民經濟高質量發展注入持久動力，也長期在穩經濟、調結構中發揮著重要作用，其意義至少體現在以下四個方面：



吸納就業人口 促進消費



第一，穩固增長底盤，強化經濟發展韌性。



民間投資是穩定宏觀經濟的“壓艙石”，其持續增長為經濟增長提供了堅實支撐。在複雜多變的內外環境下，民間投資分布廣、適應性強的特性使其能夠快速響應市場需求變化，有效填補投資缺口，並且能夠與政府投資形成互補合力，繼而為經濟穩步向好提供有力支撐。



不僅如此，民間投資的活躍程度還直接關係到就業容量與民生穩定。民營企業作為民間投資的主要載體，吸納了大量就業人口。通過鼓勵民間投資參與到城市更新、鄉村振興等項目建設中來，可以憑借以工代賑等方式擴大就業容量，如此既保障了居民收入穩定，又增強了消費能力，形成“投資→就業→消費”的良性循環，從而進一步夯實經濟發展的民生基礎，增強經濟抵禦外部風險的韌性。



第二，優化產業結構，驅動產業升級迭代。



民間投資是推動製造業高質量發展的核心動力，為產業結構優化升級提供了關鍵支撐。當前，中國製造業正處於從規模優勢向質量優勢轉型的關鍵時期，而民間投資在實踐當中一直立足產業規模優勢和配套優勢，積極加大先進製造業投資，推動傳統產業向高端化、智能化、綠色化轉型。