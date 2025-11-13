內地出口韌性強　助力港經濟增長

中評社北京11月13日電／據大公報報導，在全球貿易環境複雜多變的背景下，2025年中國出口展現出超乎預期的韌性，前10月同比增長5.3%（美元計價），明顯優於2024年底市場普遍預期的1%至2%。貨物和服務淨出口已成為中國經濟增長的重要動力，前三季度對GDP增長的貢獻率約29%，帶動經濟增長約1.5個百分點。從規模擴張到提質增效，中國已建立起投資與貿易相互促進的良性機制，並為經濟韌性增長提供支撐。



對外出口方面可見中國出口實現從市場開拓到價值鏈升級。出口市場格局更趨多元化，2024年東盟佔中國出口比重升至16.4%（2001年：6.9%），同時非洲、拉丁美洲等新興市場出口占比亦趨勢性提升。



對外投資從規模到質量提升



對外投資也體現出從規模擴張到質量提升。總量方面，中國對外投資已連續13年位列全球對外直接投資流量前三名。結構方面，投資領域從早期集中於金融業、租賃和商務服務業，到近年趨向製造業境外直接投資（ODI），反映中國製造正深度融入全球供應鏈網絡。投資目的地亦變得更多元化，逐步拓展至東盟、歐洲、拉丁美洲等新興市場，形成更加均衡的全球布局。



投資與貿易的聯動發展路徑。商務部、海關總署數據顯示，2024年中國對外投資帶動出口2110億美元、約占同期出口比重的5.9%，顯示投資對出口具有一定的直接拉動作用。從互促機制上看，中國內地ODI與出口聯動模式因投資目的地國家不同而呈現三個差異性特徵。



首先，以非洲等為代表的“基建驅動型”，中國對此類地區的投資多集中於交通、電力、建築和采礦等領域，直接帶動大型機械設備、工程車輛和建築材料的出口。以非洲為例，截至2024年末，建築業、采礦業佔中國對非洲ODI存量的比重合計過半。



其次，以東盟、美國、歐盟為代表的“產業協同型”，從結構來看，中國對東盟、美國、歐盟均以製造業為第一大ODI行業，其投資份額與貿易份額變化也較為同步，反映投資與貿易在區域層面的深度聯動和互促增長。



最後，以香港、新加坡等為代表的“資本平台型”。此類區域通常有著開放的金融體系、優惠的稅收政策和成熟的商業服務，中資企業多以設立區域總部、開展資本運作、風險管理及稅務籌劃等為投資目的，對設備、中間品等貨物出口的直接帶動作用相對有限，往往可驅動轉口貿易、服務貿易發展。