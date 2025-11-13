全運會：千年醒獅，騰躍家國情懷

11月9日拍攝的開幕式現場表演。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月13日電／據新華網報導，精彩絕倫的十五運會開幕式，讓國人和世界為之贊嘆。隨開幕式一起火爆出圈的，除了吉祥物，還有極具嶺南文化特色的百頭醒獅。



此次也是舞獅作為群眾展演項目首次亮相全運會舞台。作為承載著嶺南精神的非遺傳統項目，千年醒獅，首登全運，備受矚目，迅速走紅。



五嶺之南、大灣區畔，醒獅表演時時可見，醒獅文化處處可感。這個有著廣泛認同的文化符號，根植於嶺南大地的歷史文脈中，也深深融入大灣區民眾的尋常生活。



全民全運之獅



全運會舞龍舞獅比賽，正在廣東佛山賽區進行得如火如荼。



獅頭高昂，祥瑞滿堂；采青納福，財源廣聚。南獅賽場上，一頭頭色彩艶麗、姿態靈動的醒獅，在“高樁”“青陣”間騰躍翻滾，完成“采青”。各種驚險動作讓現場觀眾時時驚呼、不斷喝彩。



“天下醒獅，皆出南海。”作為南獅起源地，佛山的南獅比賽場場爆滿，成為該賽區人氣最高的比賽項目。



“我們平時也經常看到醒獅表演，但全國大賽花活兒更多、難度更高、更精彩，專業的就是不一樣！”來自佛山順德的何結燕說，當身邊司空見慣的民間運動登上全運舞台，向全國轉播，佛山人都感覺與有榮焉。



賽場之外，醒獅更成為新晉“網紅”。在各地十五運會特許商品零售店中，“三國醒獅”盲盒一舉成為銷售冠軍，開幕不久便“一獅難求”。



“醒獅從來不是凝固的標本，這項民間運動在粵港澳地區具有深厚的群眾基礎，醒獅形象也深受男女老少喜愛，在本屆全運會上進入全運大家庭，恰逢其時。”廣東隊教練何燦添感慨。