優必選人形機器人量產交付　破8億訂單

優必選機器人進廠集結，全力以“付”。（圖片來源：文匯網） 中評社北京11月13日電／據文匯網報導，近日，優必選首批數百台全尺寸工業人形機器人Walker S2正式開啟量產交付，將分批投入產業一線應用。此次交付不僅是優必選實現年內500台交付目標的關鍵一步，更標誌著其人形機器人正式邁入規模化場景應用的全新階段。



2025年初至今，優必選Walker系列人形機器人累計訂單金額已突破8億元，持續領跑全球人形機器人商業化進程。在場景應用方面，優必選已與比亞迪、東風柳汽、吉利汽車、一汽－大眾青島分公司、奧迪一汽、北汽新能源、富士康、順豐等多家行業頭部企業建立合作，覆蓋新能源汽車、3C製造、智慧物流等關鍵領域。



當前，“十五五”規劃已將具身智能列為六大未來產業之一，人形機器人作為其核心載體，正迎來從技術突破走向產業爆發的歷史性機遇。人形機器人要在“具身智能”時代實現真正的商業化，必須跨越技術、場景與交付的“三重壁壘”。



作為全球率先跑通工業場景“技術驗證－商業落地”閉環的具身智能企業，優必選正以頂尖技術驅動場景落地，以場景需求深化高效交付，並以規模化交付加速技術迭代。通過構建開放協同的產業生態，公司致力於為現代化產業體系升級與實體經濟高質量發展提供堅實支撐，共同迎接人形機器人規模化應用的“奇點時刻”。