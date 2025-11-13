塞旅遊局局長：中國成塞爾維亞第二大客源國

中評社北京11月13日電／據新華網報導，塞爾維亞國家旅遊局局長瑪麗亞·拉博維奇日前在貝爾格萊德接受新華社記者專訪時表示，中國遊客在全球範圍內被認為是最具吸引力的客源群體之一，塞爾維亞近年來積極調整旅遊產品，以更好地適應中國市場需求。



拉博維奇說，2017年，塞爾維亞和中國互免簽證協議生效，此後兩國政治經濟合作和旅遊文化交流顯著增長。她援引塞爾維亞統計局數據說，2015年至2019年，中國赴塞遊客人數增長近八倍。最新數據顯示，今年截至9月，中國赴塞遊客已突破14萬人次，同比增長26.4%。無論從累計數據還是月度統計來看，中國均已成為塞爾維亞第二大遊客來源國。



拉博維奇說，中國遊客赴塞旅遊旺季主要集中在春季和秋季。在中國主要節假日期間，中國遊客到訪量明顯上升。團隊游因行程安排高效、配有中文導游等服務，仍是中國遊客赴塞旅遊的主要方式；與此同時，散客人數也在穩步增長。



她表示，近年來，塞爾維亞積極調整旅遊產品和推廣方式以更好地適應中國市場需求，比如開通至北京、上海和廣州的直航航班、在宣傳推廣時向中方提供中文紙質及數字資料，同時與中國的旅行社、網絡紅人和相關企業建立高效合作機制，提升在中國市場的影響力。



拉博維奇認為，塞爾維亞秀美的自然風光、深厚的文化底蘊以及多樣的美食文化，為中國遊客提供了獨特的旅行體驗。她介紹說，塞爾維亞正積極開發面向中國遊客的專項產品，包括葡萄酒之旅、美食體驗、文化線路、鄉村旅遊及原生態體驗，讓塞爾維亞成為一個令人向往的旅遊目的地。



“中國遊客人均消費水平較高，已成為塞爾維亞旅遊業的重要支柱之一。”她說，“塞爾維亞國家旅遊局注意到，中國遊客對精品酒店、獨家定制游等高端產品興趣濃厚，同時也青睞鄉村旅遊。”



拉博維奇表示，塞爾維亞正不斷優化旅遊產品，以進一步激發中國遊客的消費潛能並延長他們的停留時間。未來，塞爾維亞計劃進一步完善中文數字平台，擴大中文導游及相關服務，提升中國支付系統在塞普及度。