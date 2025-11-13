無人機配送　“智慧”密碼解鎖生活新場景

中評社北京11月13日電／據央視新聞報導，在快遞業務量屢創新高的旺季，記者觀察到一個新現象：當海量包裹湧向千家萬戶的同時，退換貨形成的“反向物流”也呈現出同步快速攀升的態勢。



尤其值得注意的是，過去因上門取件難、包裝複雜而糾紛頻發的大件商品退換，如今在數字化技術的深度賦能下，正經歷一場流程重塑——智能退貨系統的應用，讓逆向物流變得高效、透明。



消費者楊女士的困擾，在過去十分常見。大件商品退貨流程煩瑣、包裝不便，是許多消費者曾面臨的難題。而如今，當她在線提交童車換貨申請後，電商平台與快遞企業的智能系統便同步啟動，自動完成派單、路徑規劃與廠家信息協同，實現了高效處理。



便捷體驗的背後是快遞系統與製造企業的深度打通。快遞員通過手持終端實時采集並回傳商品數據，信息直達生產企業。



河北薩瑪特兒童玩具有限公司業務經理 姜楠：客戶只要在平台申請一鍵退換貨，全程上門取貨，直接送回倉庫，過程中不會經過中轉場，保證了時效，也保障了產品退換貨的質量。



數字化系統可為每件退貨智能規劃最優路徑，並自動匹配目的地倉庫。針對大件商品，還能自動識別其特性，分配專屬運力與倉儲資源，提供精準服務保障。



某快遞企業邢台片區負責人 馮志強：今年電商大促期間，正向訂單增長約42%，逆向訂單增長約21%。我們與各大平台深度協作，通過智能化運輸中轉系統及智能路由，直接匹配目的站點，全程可視化監控來保證貨物運輸安全。