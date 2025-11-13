我國智能育種裝備與工程化應用獲關鍵突破

中評社北京11月13日電／據光明日報報導，日前，中國科學院合肥物質科學研究院智能機械研究所（以下簡稱“合肥物質院智能所”）、中科合肥智能育種加速器創新研究院聯合發布重要成果：全鏈條機器人育種家“小海”與“海霸設施”小麥快速育種商業化服務平台同步啟動，標誌著我國在智能育種裝備與工程化應用上取得關鍵突破。



面對育種效率低、周期長的行業難題，合肥物質院智能所智能育種團隊自2022年起創新提出“生物育種工程化”理念，推進“合肥智能育種加速器”（“海霸設施”）大科學裝置建設，旨在通過技術裝備驅動育種全鏈條機械化、自動化、數字化、智能化和標準化。



機器人育種家“小海”涵蓋“種質創制—種質鑒定—種質穩定”育種全鏈條關鍵環節，是“海霸設施”大科學裝置關鍵技術試驗示範和概念驗證的“微縮版”。團隊介紹，“小海”的核心優勢在於三大加速能力：在加速種質創新方面，利用載能離子誘變育種技術進行AI賦能，開辟非基因編輯的高效發掘基因資源新路徑，基因挖掘效率提高10倍以上；在加速種質鑒定方面，重點建設常規條件難以實現的逆境篩選平台，如極端天氣條件（倒春寒等）、極端土壤條件（鹽碱等），通過作物生境精準智能控制，融合高效精準的逆境表型鑒定體系，滿足市場亟須的穩產品種培育的種質需求；在加速種質穩定方面，構建了面向多作物多品種的一年多代快速育種體系。



面向產業需求的“海霸設施”，小麥快速育種商業化服務平台通過智能環境控制，可實現春小麥年繁6到7代、冬小麥4到5代，將傳統8到10年的育種周期大幅壓縮為2到3年。平台建立了基於中國小麥微核心種質、不同生態區代表性品種的春化模型、加代環境智能控制模型、花期調控模型等智能加代技術，並研發了適合不同應用場景的加代艙裝備，合肥本部與煙台分中心當前年服務能力達20萬株，待在建中試基地落成後，年服務能力將突破300萬株，已具備規模化和商業化服務能力，將直接賦能種業企業與科研機構。