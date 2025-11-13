湖北十堰：近萬枚恐龍蛋化石有了“身份證”

中評社北京11月13日電／據光明日報報導，日前，記者從全球規模最大的恐龍蛋化石遺址——湖北青龍山恐龍蛋化石群國家級自然保護區獲悉，數字化檔案建設團隊正為庫藏的每一枚較完整恐龍蛋化石，賦予由“保護區名稱—化石產地名稱—庫藏箱編號—標本編號”構成的唯一“身份證ID”。這標誌著該保護區首次實現恐龍蛋化石專屬標識管理。



青龍山恐龍蛋化石群位於湖北省十堰市鄖陽區柳陂鎮，形成於距今約8600萬年前，是全球恐龍蛋化石最集中的區域之一，也是中國首個恐龍蛋化石群國家級自然保護區。2020年，“中國鄖陽恐龍蛋研究中心”成立，多家機構在此開啟聯合科研攻關。



據瞭解，青龍山保護區目前庫藏標本總數近萬枚。今年下半年，該保護區委托專業的數字化檔案建設團隊啟動庫藏恐龍蛋系統清查與數字化檔案建設。“我們不僅要記錄化石形態完整度、蛋殼保存比例，方便出入庫管理，還會按國際規範測量合格標本的長徑、赤道軸等數據。”青龍山保護區相關負責人介紹，這些數據將為恐龍蛋形狀指數對比、獨特性研究提供支撐，進一步明確其科學價值。



數字化檔案建設團隊負責人、湖北省地質科學研究院副總工程師趙璧介紹，古生物化石數字化管理是國際通行做法——德國梅塞爾化石坑、美國拉布雷亞瀝青坑、中國自貢恐龍遺址等化石產地，以及倫敦自然史博物館、中國地質博物館等場館，均以數字化檔案作為保護與科研的基礎。



“恐龍蛋化石定制‘身份證ID’工作目前已進入尾聲。未來，青龍山保護區將依托新科研監測中心，逐步配備高分辨率掃描電子顯微鏡、顯微CT斷層掃描儀等設備，重點推進恐龍蛋形態分類、胚胎繁殖學研究，助力世界級科研成果產出。”趙璧表示。