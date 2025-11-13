【
大
中
小
】 【
打 印
】
韓國一貨車衝入市場致2人死亡
http://www.CRNTT.com
2025-11-13 16:48:10
中評社北京11月13日電／據新華社報導，綜合韓國媒體13日報導，一輛貨車當天衝入京畿道富川市一市場，造成2人死亡、約20人受傷，其中11人重傷。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
韓媒：韓美核潛艇計劃面臨四大障礙
(2025-11-13 15:11:56)
王鴻薇：韓國瑜已提藥方 賴清德別躲起來
(2025-11-13 11:46:05)
嗆賴自己生病叫別人吃藥 介文汲讚韓妙答
(2025-11-13 10:15:50)
要賴“廢獨”韓國瑜：別自己生病讓別人吃藥
(2025-11-13 01:04:44)
中評關注：沈伯洋案綠猛攻韓國瑜有選舉盤算
(2025-11-13 00:58:28)
中評關注：韓國瑜老牛發威 全戳中綠營痛點
(2025-11-13 00:41:01)
韓國多間大學學生集體用AI作弊
(2025-11-12 16:01:49)
韓國瑜引“老牛不待揚鞭自奮蹄”自勉有涵義
(2025-11-12 14:52:49)
許宇甄：應重啟“立院”兩岸事務因應對策小組
(2025-11-12 13:26:09)
賴促韓國瑜聲援沈伯洋 賴士葆：實在可笑
(2025-11-12 11:18:18)