韓國一貨車衝入市場致2人死亡
http://www.CRNTT.com   2025-11-13 16:48:10


　　中評社北京11月13日電／據新華社報導，綜合韓國媒體13日報導，一輛貨車當天衝入京畿道富川市一市場，造成2人死亡、約20人受傷，其中11人重傷。

