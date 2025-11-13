極端天氣頻發　全球葡萄酒連續三年“低產”

2023年2月13日，展商在法國巴黎國際葡萄酒及烈酒博覽會上洽談業務。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月13日電／據新華社報導，國際葡萄與葡萄酒組織12日在一份聲明中說，2025年全球葡萄酒產量略有增長，但由於極端天氣頻發，產量已連續第三年低於平均水平。



聲明預測，由於氣候變化和消費習慣改變，全球葡萄酒產量將持續減少。



該組織初步估計，2025年全球葡萄酒產量約為232億升，比2024年增長3%，但仍低於平均水平。2024年全球葡萄酒產量為1961年以來最低。



歐盟地區葡萄酒產量占全球60%。聲明數據顯示，法國2025年葡萄酒產量為1957年以來最低，西班牙產量跌至30年來最低，意大利恢復到接近正常水平，一些中歐和東南歐國家產量有所提高。



在北半球其他地方，全球第四大葡萄酒生產國美國的產量同比增長3%。



南半球葡萄酒產量同比增長7%，不過仍比平均水平低5%。其中南非、澳大利亞、新西蘭和巴西產量反彈，智利則因熱浪和缺水等因素產量大幅下降。



國際葡萄與葡萄酒組織總幹事約翰·巴克說，過去三年葡萄酒產量下降，主要原因是南北半球都在發生氣候變化，一些地區經歷了高溫和乾旱，然後又經歷暴雨或意外的霜凍。“事實上，這是我們連續第三年看到這種影響，這相當驚人。”