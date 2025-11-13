加納征兵活動發生踩踏事故　至少6人死亡

中評社北京11月13日電／據新華社報導，加納軍方12日說，當天上午，該國首都阿克拉一場征兵活動的現場發生踩踏事故，導致至少6名應征者死亡，另有多人受傷。



加納軍方在社交媒體上發布的一份聲明說，事故發生地點為埃爾瓦克體育場。初步調查顯示，在那裡舉行的2025至2026年度征兵活動開始前，一些應征者違反安全規定，提前湧入選拔場地，人員驟然聚集，最終導致事故發生。



事故發生後，加納總統馬哈馬前往一所軍醫院探望接受緊急救治的受傷人員。