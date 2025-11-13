中國碳市場發展經驗在貝倫氣候大會受關注

中評社北京11月13日電／據新華社報導，中國生態環境部副部長李高11日在巴西貝倫《聯合國氣候變化框架公約》第三十次締約方大會（COP30）“中國角”介紹中國碳市場發展情況，受到與會代表和嘉賓關注。



當天，“中國碳市場高質量發展與經驗分享”主題邊會在“中國角”舉行。李高在會上總結中國碳市場發展三點經驗：一是立足國情，不斷探索及優化碳市場體系；二是技術賦能，持續強化數據質量及碳市場管理；三是深化國際合作，堅持推進碳市場領域經驗分享及國際互認。



李高指出，2024年以來，中國碳排放權交易市場首次將鋼鐵、水泥、鋁冶煉三個行業納入管理。截至2025年10月底，中國碳市場交易配額累計成交量超7.7億噸，累計成交額超518億元。自願減排市場建設持續推進，項目量和減排量不斷增長，促進低碳零碳負碳技術發展和生態產品價值實現。



來自多個國家的代表當天在“中國角”分享碳市場發展經驗。世界銀行氣候變化局局長瓦萊麗·希基表示，中國碳市場是一個不斷增長並穩步擴展的典範。她呼籲國際社會積極交流碳市場發展經驗，使碳市場更高效，並覆蓋更多國家。



歐盟委員會氣候行動總司國際關係和氣候金融司司長迪亞娜·阿孔恰表示，很高興看到中國正在發展和加強碳排放交易體系，歐盟已準備好與中國在碳定價方面加強合作，並幫助其他發展中國家建立完善的碳定價體系。



