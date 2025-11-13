劃重點！中小學科技教育將有這些新變化

10月18日，學生在陝西省西安市新城區太華路小學參加科學實驗操作賽。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月13日電／據新華社報導，近日，七部門聯合印發了關於加強中小學科技教育的意見。11月12日，教育部舉行新聞發布會，介紹意見相關情況。新政策有哪些亮點？孩子的學習方式會有何不同？一起來瞭解一下。



意見遵循學生認知發展規律 著力構建“階梯式”育人體系



從基礎教育抓起，系統提升青少年科技創新能力。



意見提出，小學低年級重在通過生活化、遊戲化情境，點燃和呵護好奇心；初中階段聚焦真實問題解決，開展跨學科項目式學習；高中階段鼓勵學生接觸科技前沿，進行實驗探究和工程實踐，系統掌握科研方法。



圍繞堅持學科融通 加強學用結合 意見提出一系列具體要求 推動育人方式變革



在強化跨學科融合方面，意見提出，推動學生在探究科學規律的過程中涵養人文情懷，在人文浸潤中培育理性思維與創新精神；在創新課程生態方面，意見提出，加強前沿科技成果向課程教學資源轉化，開發優質科技教育課程資源；意見還提出引導學生主動學習、交流研討、動手實驗、實踐探究，綜合運用多學科知識和技能解決問題等要求。



加強中小學科技教育 也需要社會各方協同 形成工作合力



當前，小學科技教育仍然面臨著專業師資不足、實踐場所有限、課程資源碎片化等現實挑戰。意見在建強師資隊伍和推動協同育人方面提出明確要求，有助於這些難題的破解。



中國科協將繼續加強校內外科技教育資源的共建共享、整合運用，推動科技教育高質量發展。