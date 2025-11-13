烏克蘭曝戰時腐敗窩案　兩名部長下台

中評社北京11月13日電／據新華社報導，烏克蘭總統澤連斯基12日就一起涉及金額近1億美元的腐敗窩案發表視頻講話，稱能源領域腐敗“絕對不可接受”。當天，烏能源部長格林丘克和司法部長加盧先科遞交辭呈。



澤連斯基在講話中說：“司法部長和能源部長不能再待在他們的位子上了。”烏總理斯維裡堅科稍後在社交媒體發文說，她已向最高拉達（議會）遞交關於解除加盧先科和格林丘克職務的動議，這兩人當天下午已按照法律程序各自申請辭職。



按照烏克蘭法律規定，最高拉達負責正式批准內閣部長的任免或辭職。



格林丘克在社交媒體上發文，確認已遞交書面辭呈，同時聲明自己的職業生涯不存在違法行為，希望外界停止對她與涉腐官員存在聯繫的猜測。



斯維裡堅科早些時候宣布，烏內閣當天上午召開特別會議，決定對牽涉這起腐敗窩案的加盧先科解除司法部長職務。加盧先科今年夏天卸任能源部長，否認涉嫌腐敗。他的繼任者是格林丘克。



格林丘克和加盧先科尚未受到反腐部門指控。加盧先科被調查人員懷疑從這起腐敗窩案中收受“個人好處”。



據烏克蘭媒體報導，加盧先科不在反腐部門本周早些時候公布的7名嫌疑人之列，但他的一名前顧問是嫌疑人。烏國家反腐敗局公布的錄音中出現了加盧先科與一些嫌疑人對話的聲音。嫌疑人還包括鐵木爾·明季奇，他是澤連斯基步入政壇前從事喜劇演員生涯時的一名生意夥伴，調查人員懷疑他在本案中是主謀。



本月10日，烏國家反腐敗局和反腐敗專門檢察官辦公室宣布，調查結果顯示，烏能源部現任和前任官員與商人組成一個“龐大犯罪集團”，涉嫌洗錢、非法斂財等，已查明洗錢金額近1億美元。11日，國家反腐敗局說，該局在首都基輔及其他地區對該“犯罪集團”相關人員和機構實施70餘次搜查，在現場查獲大量涉及本案的文件和現金。

