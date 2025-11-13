弘揚中華文化　香港版《今日中國》慶十周年

“慶祝《今日中國》雜誌（香港版）創刊十周年暨香港和平研究院成立儀式”昨日隆重舉行。（圖片來源：大公網） 中評社北京11月13日電／據大公網報導，由和平圖書有限公司主辦的“慶祝《今日中國》雜誌（香港版）創刊十周年暨香港和平研究院成立儀式”昨日隆重舉行，60多位各界嘉賓出席見證。多位嘉賓都肯定《今日中國》雜誌10年來講好中國故事，講好香港故事，弘揚中華文化，助力讀者更加洞察世界、瞭解祖國、認識香港。



香港和平研究院成立



在中央政府駐港聯絡辦研究部部長雷海秋，中國外文局副總編輯、當代中國與世界研究院院長李雅芳，香港立法會議員周文港以及和平圖書有限公司總裁、總編輯王君校等共同啟動下，香港和平研究院正式宣布成立。該研究院由當代中國與世界研究院與中國外文局下屬和平圖書有限公司合作成立，旨在整合社會資源及當代中國與世界研究院的研究優勢，結合《今日中國》（香港版）的傳播力與影響力，聚焦中國國家形象塑造、國際涉華輿情研究、香港“一國兩制”實踐經驗總結、中國企業海外形象傳播等重點領域，致力建設成為具有國際視野的權威智庫。



李雅芳在致辭中表示，香港和平研究院將充分發揮香港作為國際區位樞紐、全球人才高地和中外文化交流中心的三大優勢，為中央及香港特區政府的科學決策提供參考。她強調，研究院將貫徹落實建院方針，努力建設成為具有國際影響力的國際傳播研究機構。



王君校在致辭中表示，研究院圍繞世界局勢、國家戰略及香港關切等形成的重要研究成果，將通過《今日中國》（香港版）向讀者呈現，助力讀者更準確地洞察世界、瞭解祖國、認識香港。



香港期刊傳媒公會主席徐新英在致辭中充分肯定了《今日中國》（香港版）過去十年在“播撒同心希望”、“搭建心靈之橋”方面發揮的積極作用，稱讚其“用香港讀者喜聞樂見的方式，使故事更接地氣、更入人心”。她呼籲香港期刊傳媒界繼續攜手並肩，共同書寫國家發展的輝煌篇章。



慶祝活動上，中國外文局副總編輯、當代中國與世界研究院院長李雅芳，中央政府駐港聯絡辦宣文部巡視員謝興，全國政協委員、香港大公文匯傳媒集團董事長、社長李大宏，香港聯合出版集團董事長傅偉中，香港期刊傳媒公會主席徐新英，香港地方志中心副總編輯劉蜀永教授等嘉賓為參與《今日中國》（香港版）創刊與辦刊的多位資深媒體人頒發“特別貢獻獎”，以表彰他們十年來在選題策劃、內容製作及期刊發行等方面的辛勤付出。