中韓專家共探“習李會”尋兩國關係長遠願景

由全球戰略合作研究院與經士智庫共同主辦的“中韓戰略合作夥伴關係的新飛躍”國際論壇11日在首爾召開（圖片來源：與會者提供） 中評社首爾11月14日電（記者 崔銀珍）由全球戰略合作研究院與經士智庫共同主辦的“中韓戰略合作夥伴關係的新飛躍”國際論壇11日在首爾總統酒店舉行。首場會議，以“中韓首腦會談的成果與意義”為主題，由全球戰略合作研究院院長黃載皓主持，韓國前國立外交院院長洪鉉翼與經士智庫副總裁沈偉中分別作主旨發言。中韓兩國政界、外交界、學界及智庫機構代表出席，就會談後的合作新形勢與未來方向進行了深入交流。與會專家普遍認為，此次會談是中韓關係走向正常化的重要轉折點；民生合作、輿論管理與民間交流將成為兩國關係可持續發展的關鍵支點，應通過“合作機制的制度化”與“民意溝通的常態化”，推動首腦共識轉化為可見可驗的實際行動，為中韓關係注入持續動力。



前國立外交院院長洪鉉翼指出，習近平主席時隔11年訪韓，“堪稱中韓關係恢復的分水嶺，也是戰略合作夥伴關係再確認的重要標誌”。他強調，此次會談在韓元—人民幣貨幣互換續簽、推動自貿協定第二階段談判以及簽署多項民生合作諒解備忘錄等方面取得實質性成果，顯示出“雙方正從政治與安全議題邁向惠及民眾的務實合作新階段”。他並提到，習近平主席提出的“四點倡議”——加強戰略溝通、深化互利合作、改善民意基礎、拓展多邊協作——為雙邊關係確立了新的方向。他分析指出，其中“妥善處理分歧與矛盾”的表述再度出現在文件中，“可視為中方對韓方推動核動力推進潛艇計劃的某種警示信號”。洪鉉翼表示，此次首腦會談成為重建互信的起點，未來雙方應將這種信任延展為制度化成果。



經士智庫副總裁沈偉中表示，“加強民生合作是緩解地緣政治緊張的關鍵著力點”。他建議，中韓兩國應在跨境電商、銀發經濟、綠色經濟等新興領域深化合作，培育民眾可直接受益的務實合作基礎，讓雙邊關係的成果更具可感性。他介紹說，2023年中韓跨境電商交易規模已突破700億美元，“亟需建立一種能讓中小企業與消費者共享發展紅利的新型合作模式”。



沈偉中強調，“激活青年交流與文化產業合作是化解心理距離的重要途徑”。他主張，應簡化簽證程序，重啟青年論壇與夏令營，並推動影視、音樂、遊戲等文化內容的聯合開發，以增進兩國民眾的相互理解與情感共鳴。他最後指出，“中韓關係的根基在於相互尊重”，中國應理解韓國的政策考量，韓國亦應更多瞭解中國的文化與利益關切，“唯有相知相敬，方能行穩致遠”。

