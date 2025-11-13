日本機場現熊蹤　一度暫停航班升降

中評社北京11月13日電／據大公網報導，綜合共同社、日本放送協會（NHK）報導：日本熊患頻傳，重災區岩手縣的花卷機場12日出現一頭幼熊，機場一度緊急關閉跑道，部分航班延誤。



當地時間12日下午1時05分左右，花卷機場管理處的一名員工發現一頭幼年黑熊闖入停機坪。據花卷警察局和管理辦公室稱，機場跑道於下午1時10分立即關閉，所有航班起降作業全面暫停。據悉，至少有兩架計劃飛往大阪和札幌的航班，被迫延遲起飛。



機場職員、花卷市獵人以及當地警方迅速在機場範圍內展開搜索，直至下午2時14分確認幼熊已離開跑道等核心區，機場於下午2時30分左右重新開放。當局在下午3時30分左右，在機場外的排水溝附近捕獲這頭幼熊。當局表示，該起事件未有任何人員傷亡或設施損毀報告。暫時未知幼熊從何處進入機場，機場方面表示，會加強巡邏，避免同類事件再發生。



另外，新潟縣新發田市押迴地區當天上午也有熊蹤跡，當局緊急請求獵友會援助。一名80多歲的獵人上午9時30分左右出動執行任務，但在路上遭到熊攻擊。老獵人被攻擊後臨危不亂，最終獨自完成射殺任務。據悉，攻擊該男子的是一頭雌性熊隻，體長約1.5米。警方在現場發現熊的糞便，附近的柿子樹上也有被熊抓過的痕跡。警方指出，這名獵人的右臉口角附近以及腿部受傷，並在送醫時意識清醒，說“我的臉被咬了”。