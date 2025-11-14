大陸強化促統　開始單方面出台方案

中國人民大學國際關係學院教授黃嘉樹在閉幕式上總結發言（中評社 陳思遠攝） 中評社北京11月14日電（記者 陳思遠）11月1日，由中國人民大學國際關係學院和台灣政治大學東亞研究所聯合主辦的第二十一屆“兩岸和平研究”學術研討會在中國人民大學舉行。來自兩岸的近四十位權威專家學者，圍繞中美戰略競爭與兩岸關係等核心議題展開深入探討，分析和研判兩岸關係未來走向。



中國人民大學國際關係學院教授黃嘉樹在總結發言時表示，“兩岸和平研究”學術研討會作為兩岸重要的學術交流平台，已持續舉辦超過20年，兩岸專家學者能夠借此平台持續交流對話，對兩岸交流具有很強的正面意義，有助於深化雙方的相互理解，強化兩岸學者的交流與互信。



黃嘉樹對本次會議的主題“中美關係和島內政治變局”的討論結果進行了總結。他指出，在中美關係方面，兩岸與會學者普遍認為當前美國特朗普政府的對台政策出現了調整的信號，特朗普政府的涉台表述向不利於台灣民進黨當局的方向發展，並且越來越頻繁，這對兩岸關係產生一定的正向作用。但美國的涉台表述中仍存在一些自相矛盾的內容，其對台政策仍未發生實質性轉變。關於近期廣泛討論的“棄台論”和“交易論”，黃嘉樹指出，與會學者多數認為美國短期內不會放棄打“台灣牌”，一定會利用台灣來作為施壓中國大陸讓步的籌碼。



在兩岸關係方面，黃嘉樹指出，多數與會學者探討了大陸對台政策的新變化，認為中國大陸促進國家統一的進程進入新階段。大陸對台政策過去以“反獨”優先，現在則重點強化促統；從防禦性、反制性的被動反應，轉變為對國家統一進程進行主動的謀劃與布局。黃嘉樹指出，兩岸學者較為關注島內所謂主流民意的變化趨勢，從消極層面來看，台灣近年來民意結構確實出現了“中國人認同”動搖等大陸不樂見的變化；但島內民意也存在一些積極因素，島內主流民意仍然主張兩岸“要和平、要發展”。此外，黃嘉樹注意到多數與會學者都較為關注國民黨主席選舉對島內政局帶來的影響，認為應當對其進行冷靜的觀察。最後，他認為本次會議對兩岸學者進一步認識台灣政治和兩岸關係，具有很大的啟發作用，並向各位專家學者的參與和貢獻表示感謝。

