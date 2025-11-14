朱磊答中評：日本在台灣問題上需謹言慎行

福耀科技大學教授、資深台灣問題專家朱磊在中華文化論壇分組討論中發言（中評社 陳思遠攝） 中評社北京11月14日電（記者 陳思遠 實習記者 於澤洋）在第十一屆中華文化論壇期間，福耀科技大學教授、資深台灣問題專家朱磊就日本首相高市早苗有關台灣問題的言論回答中評社記者提問時表示，高市早田聲稱中國大陸若對台動用軍艦或武力可能構成所謂“存亡危機事態”是極其錯誤的言論。台灣不是日本的台灣。台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。



朱磊指出，高市早苗發表“存亡危機事態”等言論極為不妥，很無禮。台灣問題自始至終都是中國內部事務，中國什麼時候解決、以什麼方式解決，和日本沒有任何關係。他強調，1972年《中日聯合聲明》中明確指出，“日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府”“台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分”。高市早苗作為日本首相發表如此言論是“自己打自己的臉”。一個國家不能言而無信。日本不能在錯誤的道路上越走越遠。



談及此次中美元首釜山會晤中沒有提及台灣，朱磊表示，近年來中國通過堅決有力的反制措施，有效遏制了美國在台灣問題上的挑釁意圖，使得台灣問題在美對華政策中暫時趨於淡化，但這並不意味著美國將放棄利用台灣問題牽制中國，未來仍存在美國再度操弄“台灣牌”的可能性。



朱磊分析指出，中國經濟實力持續增強讓美國有焦慮感。目前中國經濟總量已占全球約五分之一，美國約占四分之一，中國與美國經濟規模相近。中國在很多領域有實力反制美國。美國視中國為長期的戰略競爭對手。在此背景下，中美戰略博弈將是長期過程，台灣問題仍可能被美國用作遏制中國發展的工具。



關於美台關係未來走向，朱磊表示，這首先取決於中美之間的博弈較量。若中國能持續通過有效反制迫使美國越來越謹慎，則美挺台行為將有所收斂。但要警惕的是，賴清德當局仍在推進“倚美謀獨”，“倚外謀獨”，試圖拉攏美日歐等勢力進行所謂“協防”，將台灣問題國際化。中國政府對此將堅決予以回擊。