世衛組織：結核病防治取得進展但挑戰仍存

中評社北京11月13日電／據新華社報導，世界衛生組織12日發布的年度報告顯示，全球在結核病防治方面取得一定進展，但結核病仍是最致命的傳染病之一，2024年全球超過120萬人死於結核病。資金和醫療資源缺乏持續挑戰著結核病防治形勢。



世衛組織當天發布的《2025年全球結核病報告》顯示，去年全球有超過120萬人死於結核病，估計有1070萬人患病，大約530萬結核病高風險人員接受了預防性治療，高於2023年的470萬；2023年至2024年間，全球結核病發病率下降約2%，導致的死亡人數下降約3%；自2000年以來，大約8300萬名結核病患者因得到及時治療避免了死亡。



世衛組織總幹事譚德塞說，經歷多年挫折之後，全球結核病負擔有所下降，在檢測、治療、社會保護和研究方面也取得了進展，然而“進展不是勝利”，結核病每年依然奪走超過一百萬人的生命。世衛組織正與各國和地區合作，在已有基礎上加快進度，以期在2030年之前終結結核病。



報告說，在結核病負擔最重的國家和地區，針對這一疾病的社會保護資源分布嚴重不均衡，例如烏幹達的社會保護覆蓋率僅有3.1%，19個國家報告的覆蓋率不足50%。營養不良、艾滋病、糖尿病、吸煙和飲酒等驅動因素，以及貧困等結構性因素均會影響結核病防治，這需要採取多部門協調的行動來應對。



此外，資金短缺也阻礙著結核病防治和研究進展。報告顯示，2024年全球用於結核病預防、診斷和治療的資金為59億美元，而2027年所需資金的目標為220億美元。自2020年以來，全球在結核病方面投入資金面臨困境。模型研究顯示，長期資金短缺會導致2025年至2035年之間額外產生200萬例結核病死亡病例。



世衛組織呼籲各國恪守政治承諾、增加國內投資和加強研究，以加速終結結核病。