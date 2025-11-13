數百萬人面臨饑荒　資金短缺影響救援

中評社北京11月13日電／據新華社報導，聯合國糧食及農業組織和世界糧食計劃署12日聯合發布報告警告，全球至少16個地區的數百萬人可能面臨饑荒，而國際援助資金短缺正使局勢雪上加霜。兩家聯合國機構呼籲國際社會增加捐助，以防止人道危機進一步擴大。



報告指出，海地、馬里、巴勒斯坦、南蘇丹、蘇丹和也門是饑荒風險最高的地區，“面臨迫在眉睫的災難性饑餓威脅”。此外，阿富汗、剛果（金）、緬甸、尼日利亞、索馬里和敘利亞被列為“高度關注”地區，布基納法索、乍得、肯尼亞及孟加拉國等地也被納入其中。



報告顯示，在多數被列為高風險的國家和地區中，衝突和暴力是造成糧食危機的主要原因。兩家聯合國機構均表示，人道主義資金短缺“正嚴重削弱緊急應對能力”，難民糧食援助處於崩潰邊緣。截至10月底，兩家聯合國機構僅籌得105億美元援款，離為滿足最脆弱群體所需的290億美元目標相差甚遠。



世界糧食計劃署舉例說，因資金不足，已削減對難民和流離失所者的援助，並在部分國家暫停校園供餐項目。聯合國糧農組織稱，農業生計保護項目面臨威脅，需盡快為作物種子和牲畜健康提供資金支持。



世糧署執行幹事辛迪·麥凱恩警告，“我們正處於一場完全可以避免的饑餓災難邊緣”，如果不採取行動，只會進一步加劇不穩定局勢，引發更多移民潮和衝突問題。